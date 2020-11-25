Врач назвал самый опасный симптом коронавируса

Специфическим симптомом коронавирусной инфекции является потеря обоняния, а самым опасным, требующим пристального внимания, - появление одышки.

Об этом предупредил в эфире НСН аллерголог и иммунолог Владимир Болибок.

Пот словам врача, одышка при COVID-19 может предупреждать о развитии дыхательной недостаточности. То есть, симптом следует воспринимать как сигнал того, что пациенту в скором времени может понадобиться госпитализация.

К врачу необходимо как можно быстрее обратиться, если одышка сопровождается типичными для коронавируса кашлем, высокой температурой, проблемами со стороны желудочно-кишечного тракта, болью в груди, общей слабостью. Тем более опасно бездействовать, если у человека есть хронические заболевания.

"Медлить не нужно, нехорошие симптомы развиваются достаточно быстро", - отметил Владимир Болибок.