Врач назвала продукт, отказ от которого провоцирует онкологию

Отказ от красного мяса является дополнительным фактором риска развития анемии, связанной со снижением в крови гемоглобина.

У страдающих от анемии, по сравнению с теми, у кого такое состояние не наблюдается, чаще развиваются опасные болезни - от гипертонии и гипотиреоза до ишемической болезни сердца и появления злокачественных новообразований, предупредила в своем аккаунте в Instagram кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

Кроме того, употребление мяса необходимо для нормальной минеральной плотности костей. В этом смысле оно особенно нужно немолодым женщинам, отметила врач.

Что касается информации о вреде красного мяса, то, как пояснила кандидат медицинских наук, часто исследователи ставят знак равенства между колбасой и сосисками и красным мясом. Однако в первом случае речь идет о переработанном продукте, во втором - о натуральном.

Эндокринолог считает, что отказываться от красного мяса не стоит. Но надо избегать злоупотребления продуктом и правильно его готовить.

- Способ приготовления может из любого, даже самого безопасного продукта, сделать токсин. Жарка - это перевод полезных белков, жиров и углеводов в канцерогенные. Идеальные способы готовки мяса - на пару, варка, приготовление в сувиде (в вакууме) или низкотемпературное длительное запекание в духовке, - посоветовала доктор.