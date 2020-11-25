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25.11.2020 23:14
Рубрика: Общество

Врач перечислила продукты для защиты от коронавируса

Текст: Сергей Кирсанов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Наряду с мерами общественной безопасности - использованием масок и соблюдением социальной дистанции - для защиты коронавируса важно поддерживать крепкую иммунную систему. Об этом изданию Express рассказала доктор из медицинской группы NorthShore, популяризатор здорового питания Гита Мейкер-Кларк.

Фото: iStock
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По словам эксперта, "адекватные питательные вещества" крайне необходимы для оптимального уровня защитных функций.

- Во время острой инфекции любого типа, включая SARS-CoV-2, организм испытывает стресс, из-за чего происходят метаболические изменения и увеличивается потребность в питательных веществах. Плохое питание значительно снижает иммунные функции, с этим я сталкиваюсь ежедневно в своей практике, - отметила доктор.

По ее мнению, помочь противодействию воспалительным процессам можно, увеличив в рационе свежие продукты и снизив потребление рафинированного сахара.

- Витамины работают в "команде". Сложной иммунной системе человека необходимы витамины A, C, D, E, B6 и B12, фолиевая кислота, цинк, железо, медь и селен и многие другие микроэлементы, - пояснила врач.

Фото: iStock
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Так, дневную дозу витамина С, по словам Мейкер-Кларк, обеспечивают брокколи, сладкий перец, брюссельская капуста, папайя и цитрусовые. Для поддержания в норме содержание витамина А необходимо включить в ежедневный рацион зеленые овощи, морковь, тыкву и сладкий картофель. Витамин Е организм получает из орехов - миндаля, фундука, арахиса, а также из шпината и подсолнечного масла.

Восполнять недостаток витамина D в период с октября по март доктор посоветовала с помощью биологически активных добавок, поскольку богатых им продуктов не очень много.

- Вместе эти питательные вещества играют синергетическую роль на каждом этапе иммунного ответа. Максимальный уровень защиты организма в нынешних условиях необходим каждому человеку, - заключила эксперт.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19 Медицина и здоровое питание

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