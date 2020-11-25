Изучила всплывающие на экране вопросы, подержала гаджет на морозе, чтобы понять: что быстрее замерзнет, руки или техника. Новые IT-возможности сельскую переписчицу порадовали, но перед калиткой дома многодетной семьи Надежда вместо планшета достала из сумки бумажную анкету и привычную ручку:
- Я, конечно, понимаю, что в электронном виде быстрее и меньше хлопот с передачей данных в райцентр. Но по старинке пока сподручнее: поговоришь с земляками не только о вопросах в анкете, но и по душам. Да и интернет в наших местах шалит, - немного смутившись, призналась "РГ" Надежда Высоких .
Гаджеты привезли в село Санкино представители Росстата во главе с заместителем руководителя федерального ведомства Павлом Смеловым. Заодно прочувствовали, что такое настоящая глубинка - последние полсотни километров преодолеть можно только на внедорожнике. Да и экзотики хватает - среди тайги пограничный знак "Урал - Сибирь". Электронику доставили штучно: два планшета для тест-драйва цифровой переписи. Чтобы на месте понять, смогут ли здесь, как говорят в народе, в "медвежьем углу", пользоваться гаджетами. Не подведет ли зарядка, чувствительность к сети. Адаптируется ли гаджет в тайге?
Цифровой формат станет главным отличием нынешней всероссийской переписи населения. Основной этап ее стартует в апреле следующего года, но с нынешнего октября процесс начался в труднодоступных территориях страны. По всей России более двух с половиной тысяч деревень и сел оторваны расстоянием и бездорожьем от Большой земли. И на Урале таких хватает. Санкино - классический пример. Основано село на берегу реки Тура еще 420 лет назад казаком из дружины Ермака. Тогда главными дорогами в Сибирь были реки. Но со временем транспортные приоритеты сменились, и Санкино оказалось в глуши - 400 километров до областного Екатеринбурга. Из райцентра - либо по избитой грунтовке, либо по построенной еще в советское время узкоколейке.
На переписном участке Надежды Высоких, помимо Санкино, еще три деревни, два села. Для посещения соседней деревни Калач потребовались почти сутки - добирались вместе с доставщиками пенсии по узкоколейке. Другого пути среди болот нет, а проживают в Калаче всего пять семей. С планшетом пока туда отправляться бесполезно - вне зоны сети. Но в остальных селах электронный формат уже доступен. И есть надежда, что образ переписчика с листами и ручкой в сумке постепенно уходит в прошлое. Как уверены в Росстате, цифровизация неизбежна. Причем по нескольким причинам. Помимо оптимизации процесса, она сокращает расходы. По данным Павла Смелова, на нынешнюю перепись более чем в два раза. "Мы сделали первый расчет четыре года назад, когда не предусматривалось никаких новых технологий, с учетом того, что миллионы опросных листов печатаются на дорогой защищенной бумаге, в работе участвуют гораздо большее количество переписчиков, - у нас вышло 65 миллиардов рублей. Сейчас благодаря оптимизации и цифровизации вся перепись обойдется в 31 миллиард", - сообщил на пресс-конференции в Екатеринбурге Павел Смелов.
Результаты нынешней переписи составят основу цифровой аналитической платформы "Население". Это позволит получать данные не только на федеральном или региональном уровне, но и использовать их для разработки программ развития даже самого маленького и отдаленного населенного пункта.
Несколько дней без подзарядки
Планшет для переписи имеет четырехъядерный процессор с частотой 1450 МГц, сенсорный экран с диагональю 10,1 дюйма, встроенную память. Изделие поддерживает карты памяти MicroSD объемом до 64 Гб, Bluetooth, Wi-Fi. Вес планшета около 700 граммов. Встроенная батарея устройства обладает повышенной емкостью - 7 тысяч мА.ч. Переписчик также получит дополнительный внешний аккумулятор (10 тыс. мА.ч), который позволит планшету интенсивно работать без подзарядки в течение нескольких дней. Устройство получилось сбалансированное по своим характеристикам, способное выполнить поставленную задачу. Изделие также максимально защищено как от неблагоприятных природно-климатических условий, так и от попытки взлома и несанкционированного доступа к данным.