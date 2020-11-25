К испытанию новенького планшета для переписи земляков Надежда Высоких - бывшая сотрудница местной школы и единственная переписчица на весь Санковский сельсовет - отнеслась с осторожным любопытством.

Изучила всплывающие на экране вопросы, подержала гаджет на морозе, чтобы понять: что быстрее замерзнет, руки или техника. Новые IT-возможности сельскую переписчицу порадовали, но перед калиткой дома многодетной семьи Надежда вместо планшета достала из сумки бумажную анкету и привычную ручку:

- Я, конечно, понимаю, что в электронном виде быстрее и меньше хлопот с передачей данных в райцентр. Но по старинке пока сподручнее: поговоришь с земляками не только о вопросах в анкете, но и по душам. Да и интернет в наших местах шалит, - немного смутившись, призналась "РГ" Надежда Высоких .

Гаджеты привезли в село Санкино представители Росстата во главе с заместителем руководителя федерального ведомства Павлом Смеловым. Заодно прочувствовали, что такое настоящая глубинка - последние полсотни километров преодолеть можно только на внедорожнике. Да и экзотики хватает - среди тайги пограничный знак "Урал - Сибирь". Электронику доставили штучно: два планшета для тест-драйва цифровой переписи. Чтобы на месте понять, смогут ли здесь, как говорят в народе, в "медвежьем углу", пользоваться гаджетами. Не подведет ли зарядка, чувствительность к сети. Адаптируется ли гаджет в тайге?

Цифровой формат станет главным отличием нынешней всероссийской переписи населения. Основной этап ее стартует в апреле следующего года, но с нынешнего октября процесс начался в труднодоступных территориях страны. По всей России более двух с половиной тысяч деревень и сел оторваны расстоянием и бездорожьем от Большой земли. И на Урале таких хватает. Санкино - классический пример. Основано село на берегу реки Тура еще 420 лет назад казаком из дружины Ермака. Тогда главными дорогами в Сибирь были реки. Но со временем транспортные приоритеты сменились, и Санкино оказалось в глуши - 400 километров до областного Екатеринбурга. Из райцентра - либо по избитой грунтовке, либо по построенной еще в советское время узкоколейке.

Результаты нынешней переписи составят основу цифровой аналитической платформы

На переписном участке Надежды Высоких, помимо Санкино, еще три деревни, два села. Для посещения соседней деревни Калач потребовались почти сутки - добирались вместе с доставщиками пенсии по узкоколейке. Другого пути среди болот нет, а проживают в Калаче всего пять семей. С планшетом пока туда отправляться бесполезно - вне зоны сети. Но в остальных селах электронный формат уже доступен. И есть надежда, что образ переписчика с листами и ручкой в сумке постепенно уходит в прошлое. Как уверены в Росстате, цифровизация неизбежна. Причем по нескольким причинам. Помимо оптимизации процесса, она сокращает расходы. По данным Павла Смелова, на нынешнюю перепись более чем в два раза. "Мы сделали первый расчет четыре года назад, когда не предусматривалось никаких новых технологий, с учетом того, что миллионы опросных листов печатаются на дорогой защищенной бумаге, в работе участвуют гораздо большее количество переписчиков, - у нас вышло 65 миллиардов рублей. Сейчас благодаря оптимизации и цифровизации вся перепись обойдется в 31 миллиард", - сообщил на пресс-конференции в Екатеринбурге Павел Смелов.

Первые планшеты для переписи отправились и на Урал. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Результаты нынешней переписи составят основу цифровой аналитической платформы "Население". Это позволит получать данные не только на федеральном или региональном уровне, но и использовать их для разработки программ развития даже самого маленького и отдаленного населенного пункта.

Кстати

Несколько дней без подзарядки

Планшет для переписи имеет четырехъядерный процессор с частотой 1450 МГц, сенсорный экран с диагональю 10,1 дюйма, встроенную память. Изделие поддерживает карты памяти MicroSD объемом до 64 Гб, Bluetooth, Wi-Fi. Вес планшета около 700 граммов. Встроенная батарея устройства обладает повышенной емкостью - 7 тысяч мА.ч. Переписчик также получит дополнительный внешний аккумулятор (10 тыс. мА.ч), который позволит планшету интенсивно работать без подзарядки в течение нескольких дней. Устройство получилось сбалансированное по своим характеристикам, способное выполнить поставленную задачу. Изделие также максимально защищено как от неблагоприятных природно-климатических условий, так и от попытки взлома и несанкционированного доступа к данным.