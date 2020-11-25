Министерство просвещения и Рособрнадзор утвердили новое расписание для итогового сочинения, которое было перенесено из-за пандемии. "Зачет" за это испытание - допуск к ЕГЭ.

Теперь основной день проведения сочинения во всех 11-х классах - 5 апреля 2021 года. Резервные дни - 21 апреля и 5 мая 2021 года. Эту работу выпускники будут писать очно. Готовится закрытый набор вариантов тем, которые разбиваются по часовым поясам.

Конкретные темы становятся известны всем участникам из одного часового пояса одновременно, в день испытания.

"Написать сочинение в дополнительные сроки смогут выпускники, получившие "незачет", либо пропустившие основной срок по уважительной причине, подтвержденной документально", - рассказали в Рособрнадзоре.

В ведомстве также добавили, что досрочный период сдачи ЕГЭ и ОГЭ переносить из-за пандемии не планируется.