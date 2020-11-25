Вышел трейлер продолжения мультфильма "Босс-молокосос"

На YouTube-канале студии DreamWorks опубликован трейлер анимационного полнометражного фильма "Босс-молокосос: Семейное дело" (The Boss Baby: Family Business) - продолжения "Босса-молокососа" 2017 года.

На этот раз в центре внимания - одаренный ребенок женского пола Тина, дочь Тима Темплтона из первого фильма. Ей предстоит объединить своего отца и дядю, состоящих в не особо дружественных отношениях, дабы те "переосмыслили семейные ценности и поняли, что действительно важно". С этой целью выполнив некоторые энергичные квесты.

Режиссер - снявший оригинальный фильм Том МакГрат ("Шоу Рена и Стимпи", серия "Мадагаскар"). Сценаристка - работавшая с ним над предыдущей частью Марла Фрейзи.

На озвучке: Эми Седарис, Алек Болдуин, Джеймс Марсден, Ева Лонгория, Лиза Кудроу, Джефф Голдблум, Джимми Киммел.

Российская премьера - 18 марта.

Первый "Босс" был номинирован на премию "Оскар" и собрал в прокате без малого 530 миллионов долларов.