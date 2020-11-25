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Технологии

В больнице Норвегии заработали роботы

В норвежской университетской больнице Akershus University Hospital больше половины всей работы выполняют роботы. Персонал и врачи трудятся с автоматическими машинами буквально плечом к плечу на протяжении всего дня. Приходя в госпиталь, медики должны просканировать на специальном экране свои идентификационные карты, чтобы отметиться на рабочем месте и получить чистую одежду. Сотрудники на экране делают свой выбор, и буквально в течение минуты блузки и брюки в чистом отглаженном виде прилетают прямо на вешалке по специальной системе труб к автомату. Кстати, в конце рабочего дня сдать одежду в прачечную можно также бесконтактно, опустив ее в специальную урну.

К своему кабинету медики могут отправиться на электроскутере. При этом им не надо тащить к себе в кабинет или до пациентов тяжелые грузы. Достаточно вызвать с помощью пары кнопок "умных роботов", похожих на железные поддоны. Эти машины умеют объезжать препятствия и даже пользоваться лифтами. Они безошибочно доставляют любые грузы на все этажи и палаты больницы.

Врачи транспортируют лекарства также бесконтактно по "трубной почте" - системе труб, рельсов и пунктов приема, между которыми передвигается специальная капсула с дверцей. Неудивительно, что весь потолок в госпитале покрыт множеством труб, которые переплетаются друг с другом и расходятся в разные стороны.

На видеозаписях людей практически не видно. Зато жизнь автоматики бурлит: по коридорам шустро ездят роботы, а по трубам пролетают капсулы с лекарствами и анализами пациентов. Кстати, эти видеозаписи буквально разлетелись в эти дни по всему миру. Люди восхищены тем, что такая ультрасовременная больница обслуживает четыре небольших норвежских города. В ней проходят практику и обучение студенты-медики. На сайте больницы написано, что она специализируются на лечении психических заболеваний, наркомании и занимается уходом за больными. Коронавирусных пациентов в ней нет. Зато, как считают эксперты, технологии норвежского госпиталя могут быть использованы при оборудовании больниц для лечения опасных вирусных заболеваний.

Активно внедряют роботов и японские клиники. Как писала "РГ", в одной из больниц города Нагоя "приняли на работу" четырех гуманодиов, которые развозят по учреждению лекарства, пробирки и результаты анализов пациентов. "Умные машины", оснащенные сенсорами и камерой, управляются сотрудниками при помощи планшетов. Они даже умеют извиняться, если случайно заденут кого-нибудь в коридоре.