Новости

В Вооруженных силах за сутки вылечился от коронавируса 241 военнослужащий 21:12
Митрополит Иларион прокомментировал разделение внутри кипрской церкви 21:12
Пеле отреагировал на новость о смерти Марадоны 20:55
Московские коммунальщики подготовились к непогоде в столице 20:51
ВОЗ посоветовала россиянам отказаться от больших корпоративов 20:41
В Аргентине объявлен трехдневный траур в связи со смертью Марадоны 20:34
МЧС предупредило москвичей о тумане и гололедице до утра четверга 19:46
Видео "Би-2" "Бог проклятых" собрало 113 тысяч просмотров за семь часов 19:42
В комитете по этике РФС прокомментировали заявление ЦСКА в адрес Черчесова 19:30
Глава СК поручил проверить ситуацию вокруг ДТП с сыном миллионера в Подмосковье 19:29
Звери из заповедников помогут попасть в московское метро 19:06
Минобрнауки будет вести мониторинг трудоустроенных выпускников и их зарплат 18:40
Греческий танкер подорвался на мине у берегов Саудовской Аравии 18:31
ФТС может получить право на дознание по делам о выводе денег из страны 18:30
В Бразилии при столкновении грузовика с автобусом погибли 32 человека 17:49
Коллекция картин советской художницы оказалась на помойке в Подмосковье 17:27
Москвичей суммарно оштрафовали на 4,25 млн рублей за несдачу ПЦР-тестов 17:12
В России предложили снизить НДС для гостиниц до 7% 17:12
Парламент Болгарии отклонил идею премьера об изменении конституции 17:08
Спецоценку рабочих мест в офисах могут упростить 17:01
Марго Робби пообещала "женских" "Пиратов Карибского моря" 16:53
"Летающая" САУ "Лотос" успешно прошла испытания 16:41
В НМИЦ эндокринологии освоена гибридная технология протезирования аневризмы 16:37
Задержан директор компании, который хотел нажиться на ее банкротстве 16:34
Госслужащим не повысят оклады в 2021 году 16:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
25.11.2020 20:25
Рубрика: В мире

Ковид лечит

За борьбу с коронавирусом русского врача признали гражданином года в Эстонии
Текст: Надежда Ермолаева
Российская газета - Федеральный выпуск № 267(8321)
Гражданином года в Эстонии стал руководитель кризисного штаба департамента здоровья республики Аркадий Попов. Всего на почетное звание было номинировано 12 кандидатов. "В этот исключительный год уместно выразить признательность гражданам, которые взяли на себя ответственность и сделали больше, чем от них ожидали. Четкая позиция и решительное поведение Аркадия Попова в борьбе с коронавирусом стали необычайно вдохновляющими", - заявил министр культуры Эстонии Тынис Лукас. Попов учился в Тартуском университете и университете Санкт-Петербурга. Ранее он возглавлял Центр скорой помощи Северно-Эстонской региональной больницы. Сейчас назначен председателем правления Ляэне-Таллинской центральной больницы.
Глава кризисного штаба департамента здоровья Эстонии Аркадий Попов стал гражданином года в республике. Фото: facebook.com/@arkadi.popov.7 Глава кризисного штаба департамента здоровья Эстонии Аркадий Попов стал гражданином года в республике. Фото: facebook.com/@arkadi.popov.7
Глава кризисного штаба департамента здоровья Эстонии Аркадий Попов стал гражданином года в республике. Фото: facebook.com/@arkadi.popov.7
На звание гражданин года в Эстонии было номинировано 12 кандидатов
Технологии

В больнице Норвегии заработали роботы

В норвежской университетской больнице Akershus University Hospital больше половины всей работы выполняют роботы. Персонал и врачи трудятся с автоматическими машинами буквально плечом к плечу на протяжении всего дня. Приходя в госпиталь, медики должны просканировать на специальном экране свои идентификационные карты, чтобы отметиться на рабочем месте и получить чистую одежду. Сотрудники на экране делают свой выбор, и буквально в течение минуты блузки и брюки в чистом отглаженном виде прилетают прямо на вешалке по специальной системе труб к автомату. Кстати, в конце рабочего дня сдать одежду в прачечную можно также бесконтактно, опустив ее в специальную урну.

Фото: iStock
Искусственный интеллект будет помогать врачам в поликлиниках

К своему кабинету медики могут отправиться на электроскутере. При этом им не надо тащить к себе в кабинет или до пациентов тяжелые грузы. Достаточно вызвать с помощью пары кнопок "умных роботов", похожих на железные поддоны. Эти машины умеют объезжать препятствия и даже пользоваться лифтами. Они безошибочно доставляют любые грузы на все этажи и палаты больницы.

Врачи транспортируют лекарства также бесконтактно по "трубной почте" - системе труб, рельсов и пунктов приема, между которыми передвигается специальная капсула с дверцей. Неудивительно, что весь потолок в госпитале покрыт множеством труб, которые переплетаются друг с другом и расходятся в разные стороны.

На видеозаписях людей практически не видно. Зато жизнь автоматики бурлит: по коридорам шустро ездят роботы, а по трубам пролетают капсулы с лекарствами и анализами пациентов. Кстати, эти видеозаписи буквально разлетелись в эти дни по всему миру. Люди восхищены тем, что такая ультрасовременная больница обслуживает четыре небольших норвежских города. В ней проходят практику и обучение студенты-медики. На сайте больницы написано, что она специализируются на лечении психических заболеваний, наркомании и занимается уходом за больными. Коронавирусных пациентов в ней нет. Зато, как считают эксперты, технологии норвежского госпиталя могут быть использованы при оборудовании больниц для лечения опасных вирусных заболеваний.

Активно внедряют роботов и японские клиники. Как писала "РГ", в одной из больниц города Нагоя "приняли на работу" четырех гуманодиов, которые развозят по учреждению лекарства, пробирки и результаты анализов пациентов. "Умные машины", оснащенные сенсорами и камерой, управляются сотрудниками при помощи планшетов. Они даже умеют извиняться, если случайно заденут кого-нибудь в коридоре.

В мире Европа Эстония В мире Европа Норвегия

Главное сегодня

Названа дата итогового сочинения в 11-х классах
ОП РФ просит кабмин оказать дополнительную поддержку социальным НКО
Для "черных кредиторов" введут сроки до трех лет
В Берлине задержали водителя авто, врезавшегося в ограждение резиденции Меркель
Вирусолог не исключил, что от COVID-19 придется прививаться каждый год
В Швеции вступили в силу жесткие коронавирусные ограничения
British Airways выставила на продажу изделия для пассажиров первого класса