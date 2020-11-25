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Рубрика: Экономика

Уроки чтения

За неудачный пост в интернете россияне стали чаще лишаться работы
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Неделя № 266(8320)
За 9 лет в два раза выросло количество увольнений сотрудников из-за комментариев в соцсетях. Если в 2011 году за это лишились работы 5% работников, то в этом уже 10%, следует из опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Цифровой след стал важной и неотъемлемой частью нашей профессиональной и личной репутации. Фото: GettyImages Цифровой след стал важной и неотъемлемой частью нашей профессиональной и личной репутации. Фото: GettyImages
Цифровой след стал важной и неотъемлемой частью нашей профессиональной и личной репутации. Фото: GettyImages

Оказалось, что в каждой десятой компании случались увольнения сотрудников из-за того, что те разместили неподобающий пост. А в каждой четвертой компании были случаи отказа кандидату в трудоустройстве из-за публикаций в социальных сетях. Примечательно, что в каждой второй компании не следят за активностью своих сотрудников в соцсетях. Но вот когда речь идет о трудоустройстве, то большинство работодателей все же просматривают профили потенциальных соискателей. Это делают в 56% компаний. 44% работодателей пока не интересно, что пишут будущие сотрудники в своих аккаунтах.

Фото: iStock
Как противостоять фейкам в соцсетях и СМИ

Отслеживание социальной активности в соцсетях своих сотрудников - мировой тренд. А министерства и ведомства могут разработать и индивидуальный кодекс поведения своих сотрудников. Ведь чиновники - тоже люди. Периодически у них сдают нервы и они начинают писать в своих аккаунтах все, что на душе накопилось. Такие минуты слабости, как правило, потом превращаются в не самые приятные часы в жизни. Так, например, летом сотрудница пресс-службы минздрава Астраханской области в Facebook прокомментировала пост о сборе денег для тяжелобольной девушки. Она написала, что необходимые для лечения одного человека 30 млн рублей - слишком большая сумма и ее могло бы хватить на жилье для 12 семей в Астрахани. На следующий день сотрудница в пресс-службе уже не работала.

Но если пристальный контроль за публичными высказываниями чиновников понять можно, то зачем работодателям из частного бизнеса следить за тем, что пишут их сотрудники? "Цифровой след стал важной и неотъемлемой частью нашей профессиональной и личной репутации, - говорит вице-президент коммуникационной компании "КРОС" Ксения Трифонова. - Мир, в котором мы живем, прозрачен и полностью пронизан каналами коммуникаций. Для компании публичное поведение сотрудников - источник дополнительных коммуникационных и репутационных рисков. В этой теме всегда возникает трудная развилка: с одной стороны, в компаниях работают люди, у них свои слабости и увлечения, а с другой стороны, компании покупают профессионализм и определенный функционал этих людей и не хотят иметь ничего общего публично с личной стороной жизни".

Впрочем, как считает Трифонова, при увольнении за пост в соцсети почти невозможно доказать материальный ущерб, нанесенный сотрудником, скорее такие увольнения происходят "на всякий случай" и в показательных целях - чтобы сохранять управляемость публичного образа компании. А профессор Института госслужбы и управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы Любовь Храпылина отмечает, что отдельной статьи за проступки в соцсетях в Трудовом кодексе, конечно же, нет. Этика поведения и ответственность за ее нарушение может быть прописана в локальных документах, принятых в компании.

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