За сутки в России подтверждено 23 675 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 21,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 4685
- 2 Санкт-Петербург 3421
- 3 Московская область 1005
- 4 Нижегородская область 457
- 5 Свердловская область 388
- 6 Республика Карелия 362
- 7 Архангельская область 361
- 8 Красноярский край 333
- 9 Воронежская область 321
- 10 Хабаровский край 318
- 11 Ростовская область 313
- 12 Пермский край 299
- 13 Мурманская область 280
- 14 Республика Коми 279
- 15 Республика Бурятия 276
- 16 Иркутская область 270
- 17 Забайкальский край 266
- 18 Вологодская область 255
- 19 Саратовская область 245
- 20 Ульяновская область 244
- 21 Самарская область 240
- 22 Волгоградская область 237
- 23 Омская область 237
- 24 Кировская область 236
- 25 Приморский край 229
- 26 Челябинская область 228
- 27 Алтайский край 227
- 28 Республика Крым 225
- 29 Ставропольский край 222
- 30 Республика Саха (Якутия) 220
- 31 Ленинградская область 206
- 32 Ханты-Мансийский автономный округ 202
- 33 Тверская область 199
- 34 Томская область 199
- 35 Ямало-Ненецкий автономный округ 197
- 36 Новгородская область 195
- 37 Ярославская область 188
- 38 Калининградская область 188
- 39 Оренбургская область 185
- 40 Республика Хакасия 182
- 41 Новосибирская область 179
- 42 Псковская область 175
- 43 Кемеровская область 171
- 44 Тюменская область 170
- 45 Краснодарский край 167
- 46 Белгородская область 166
- 47 Пензенская область 163
- 48 Удмуртская Республика 162
- 49 Ивановская область 157
- 50 Амурская область 156
- 51 Тульская область 155
- 52 Курская область 152
- 53 Астраханская область 150
- 54 Калужская область 145
- 55 Орловская область 143
- 56 Костромская область 137
- 57 Брянская область 135
- 58 Республика Башкортостан 135
- 59 Сахалинская область 130
- 60 Владимирская область 127
- 61 Тамбовская область 121
- 62 Липецкая область 119
- 63 Рязанская область 119
- 64 Республика Чувашия 119
- 65 Смоленская область 114
- 66 Курганская область 102
- 67 Республика Дагестан 101
- 68 Республика Тыва 99
- 69 Чеченская Республика 91
- 70 Республика Мордовия 89
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 88
- 72 Карачаево-Черкесская Республика 88
- 73 Республика Алтай 88
- 74 Республика Калмыкия 81
- 75 Республика Ингушетия 79
- 76 Республика Адыгея 78
- 77 Республика Северная Осетия-Алания 76
- 78 Республика Татарстан 76
- 79 Камчатский край 68
- 80 Севастополь 57
- 81 Республика Марий Эл 51
- 82 Магаданская область 42
- 83 Еврейская автономная область 25
- 84 Чукотский автономный округ 6
- 85 Ненецкий автономный округ 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 162 503 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ненецкий автономный округ 0,5%
- 2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан 0,6%
- 3. Республика Калмыкия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл 0,7%
За последние сутки подтверждено 507 летальных случаев:
- Белгородская область 1
- Владимирская область 5
- Воронежская область 8
- Ивановская область 5
- Курская область 5
- Липецкая область 1
- Московская область 22
- Орловская область 2
- Рязанская область 2
- Смоленская область 2
- Тульская область 3
- Ярославская область 3
- Москва 75
- Республика Карелия 3
- Республика Коми 11
- Архангельская область 9
- Вологодская область 10
- Калининградская область 2
- Мурманская область 7
- Санкт-Петербург 85
- Республика Крым 6
- Краснодарский край 7
- Астраханская область 3
- Волгоградская область 5
- Ростовская область 15
- Севастополь 3
- Республика Дагестан 9
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Чеченская Республика 2
- Ставропольский край 5
- Республика Марий Эл 2
- Удмуртская Республика 3
- Республика Чувашия 10
- Пермский край 11
- Нижегородская область 12
- Оренбургская область 4
- Пензенская область 2
- Самарская область 7
- Саратовская область 4
- Свердловская область 10
- Тюменская область 3
- Ханты-Мансийский автономный округ 7
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Челябинская область 8
- Республика Тыва 1
- Республика Хакасия 6
- Алтайский край 9
- Красноярский край 21
- Иркутская область 8
- Кемеровская область 3
- Новосибирская область 7
- Омская область 12
- Республика Бурятия 12
- Республика Саха (Якутия) 9
- Забайкальский край 8
- Приморский край 4
- Хабаровский край 2
За весь период по России умерло 37 538 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 25 748 человек:
- Белгородская область 326
- Брянская область 191
- Владимирская область 211
- Воронежская область 242
- Ивановская область 159
- Калужская область 319
- Костромская область 225
- Курская область 285
- Липецкая область 119
- Московская область 616
- Орловская область 245
- Рязанская область 205
- Смоленская область 244
- Тамбовская область 304
- Тверская область 298
- Тульская область 166
- Ярославская область 165
- Москва 5947
- Республика Карелия 303
- Республика Коми 424
- Архангельская область 436
- Ненецкий автономный округ 10
- Вологодская область 208
- Калининградская область 163
- Ленинградская область 268
- Мурманская область 337
- Новгородская область 214
- Псковская область 115
- Санкт-Петербург 1769
- Республика Адыгея 68
- Республика Калмыкия 153
- Республика Крым 381
- Краснодарский край 169
- Астраханская область 96
- Волгоградская область 268
- Ростовская область 451
- Севастополь 95
- Республика Дагестан 112
- Республика Ингушетия 79
- Кабардино-Балкарская Республика 127
- Карачаево-Черкесская Республика 138
- Республика Северная Осетия - Алания 108
- Чеченская Республика 27
- Ставропольский край 130
- Республика Башкортостан 126
- Республика Марий Эл 81
- Республика Мордовия 70
- Республика Татарстан 76
- Удмуртская Республика 92
- Республика Чувашия 284
- Пермский край 239
- Кировская область 127
- Нижегородская область 882
- Оренбургская область 146
- Пензенская область 448
- Самарская область 183
- Саратовская область 628
- Ульяновская область 315
- Курганская область 58
- Свердловская область 401
- Тюменская область 308
- Ханты-Мансийский автономный округ 185
- Ямало-Ненецкий автономный округ 107
- Челябинская область 65
- Республика Алтай 76
- Республика Тыва 53
- Республика Хакасия 169
- Алтайский край 274
- Красноярский край 334
- Иркутская область 281
- Кемеровская область 191
- Новосибирская область 170
- Омская область 305
- Томская область 253
- Республика Бурятия 219
- Республика Саха (Якутия) 348
- Забайкальский край 311
- Камчатский край 109
- Приморский край 129
- Амурская область 148
- Магаданская область 76
- Хабаровский край 250
- Сахалинская область 241
- Еврейская автономная область 66
- Чукотский автономный округ 8
За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 660 419.