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25.11.2020 10:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 23 675 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 23 675 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 21,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 4685
  • 2 Санкт-Петербург 3421
  • 3 Московская область 1005
  • 4 Нижегородская область 457
  • 5 Свердловская область 388
  • 6 Республика Карелия 362
  • 7 Архангельская область 361
  • 8 Красноярский край 333
  • 9 Воронежская область 321
  • 10 Хабаровский край 318
  • 11 Ростовская область 313
  • 12 Пермский край 299
  • 13 Мурманская область 280
  • 14 Республика Коми 279
  • 15 Республика Бурятия 276
  • 16 Иркутская область 270
  • 17 Забайкальский край 266
  • 18 Вологодская область 255
  • 19 Саратовская область 245
  • 20 Ульяновская область 244
  • 21 Самарская область 240
  • 22 Волгоградская область 237
  • 23 Омская область 237
  • 24 Кировская область 236
  • 25 Приморский край 229
  • 26 Челябинская область 228
  • 27 Алтайский край 227
  • 28 Республика Крым 225
  • 29 Ставропольский край 222
  • 30 Республика Саха (Якутия) 220
  • 31 Ленинградская область 206
  • 32 Ханты-Мансийский автономный округ 202
  • 33 Тверская область 199
  • 34 Томская область 199
  • 35 Ямало-Ненецкий автономный округ 197
  • 36 Новгородская область 195
  • 37 Ярославская область 188
  • 38 Калининградская область 188
  • 39 Оренбургская область 185
  • 40 Республика Хакасия 182
  • 41 Новосибирская область 179
  • 42 Псковская область 175
  • 43 Кемеровская область 171
  • 44 Тюменская область 170
  • 45 Краснодарский край 167
  • 46 Белгородская область 166
  • 47 Пензенская область 163
  • 48 Удмуртская Республика 162
  • 49 Ивановская область 157
  • 50 Амурская область 156
  • 51 Тульская область 155
  • 52 Курская область 152
  • 53 Астраханская область 150
  • 54 Калужская область 145
  • 55 Орловская область 143
  • 56 Костромская область 137
  • 57 Брянская область 135
  • 58 Республика Башкортостан 135
  • 59 Сахалинская область 130
  • 60 Владимирская область 127
  • 61 Тамбовская область 121
  • 62 Липецкая область 119
  • 63 Рязанская область 119
  • 64 Республика Чувашия 119
  • 65 Смоленская область 114
  • 66 Курганская область 102
  • 67 Республика Дагестан 101
  • 68 Республика Тыва 99
  • 69 Чеченская Республика 91
  • 70 Республика Мордовия 89
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 88
  • 72 Карачаево-Черкесская Республика 88
  • 73 Республика Алтай 88
  • 74 Республика Калмыкия 81
  • 75 Республика Ингушетия 79
  • 76 Республика Адыгея 78
  • 77 Республика Северная Осетия-Алания 76
  • 78 Республика Татарстан 76
  • 79 Камчатский край 68
  • 80 Севастополь 57
  • 81 Республика Марий Эл 51
  • 82 Магаданская область 42
  • 83 Еврейская автономная область 25
  • 84 Чукотский автономный округ 6
  • 85 Ненецкий автономный округ 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 162 503 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Ненецкий автономный округ 0,5%
  • 2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан 0,6%
  • 3. Республика Калмыкия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл 0,7%
За последние сутки подтверждено 507 летальных случаев:
  • Белгородская область 1
  • Владимирская область 5
  • Воронежская область 8
  • Ивановская область 5
  • Курская область 5
  • Липецкая область 1
  • Московская область 22
  • Орловская область 2
  • Рязанская область 2
  • Смоленская область 2
  • Тульская область 3
  • Ярославская область 3
  • Москва 75
  • Республика Карелия 3
  • Республика Коми 11
  • Архангельская область 9
  • Вологодская область 10
  • Калининградская область 2
  • Мурманская область 7
  • Санкт-Петербург 85
  • Республика Крым 6
  • Краснодарский край 7
  • Астраханская область 3
  • Волгоградская область 5
  • Ростовская область 15
  • Севастополь 3
  • Республика Дагестан 9
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Чеченская Республика 2
  • Ставропольский край 5
  • Республика Марий Эл 2
  • Удмуртская Республика 3
  • Республика Чувашия 10
  • Пермский край 11
  • Нижегородская область 12
  • Оренбургская область 4
  • Пензенская область 2
  • Самарская область 7
  • Саратовская область 4
  • Свердловская область 10
  • Тюменская область 3
  • Ханты-Мансийский автономный округ 7
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Челябинская область 8
  • Республика Тыва 1
  • Республика Хакасия 6
  • Алтайский край 9
  • Красноярский край 21
  • Иркутская область 8
  • Кемеровская область 3
  • Новосибирская область 7
  • Омская область 12
  • Республика Бурятия 12
  • Республика Саха (Якутия) 9
  • Забайкальский край 8
  • Приморский край 4
  • Хабаровский край 2

За весь период по России умерло 37 538 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 25 748 человек:
  • Белгородская область 326
  • Брянская область 191
  • Владимирская область 211
  • Воронежская область 242
  • Ивановская область 159
  • Калужская область 319
  • Костромская область 225
  • Курская область 285
  • Липецкая область 119
  • Московская область 616
  • Орловская область 245
  • Рязанская область 205
  • Смоленская область 244
  • Тамбовская область 304
  • Тверская область 298
  • Тульская область 166
  • Ярославская область 165
  • Москва 5947
  • Республика Карелия 303
  • Республика Коми 424
  • Архангельская область 436
  • Ненецкий автономный округ 10
  • Вологодская область 208
  • Калининградская область 163
  • Ленинградская область 268
  • Мурманская область 337
  • Новгородская область 214
  • Псковская область 115
  • Санкт-Петербург 1769
  • Республика Адыгея 68
  • Республика Калмыкия 153
  • Республика Крым 381
  • Краснодарский край 169
  • Астраханская область 96
  • Волгоградская область 268
  • Ростовская область 451
  • Севастополь 95
  • Республика Дагестан 112
  • Республика Ингушетия 79
  • Кабардино-Балкарская Республика 127
  • Карачаево-Черкесская Республика 138
  • Республика Северная Осетия - Алания 108
  • Чеченская Республика 27
  • Ставропольский край 130
  • Республика Башкортостан 126
  • Республика Марий Эл 81
  • Республика Мордовия 70
  • Республика Татарстан 76
  • Удмуртская Республика 92
  • Республика Чувашия 284
  • Пермский край 239
  • Кировская область 127
  • Нижегородская область 882
  • Оренбургская область 146
  • Пензенская область 448
  • Самарская область 183
  • Саратовская область 628
  • Ульяновская область 315
  • Курганская область 58
  • Свердловская область 401
  • Тюменская область 308
  • Ханты-Мансийский автономный округ 185
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 107
  • Челябинская область 65
  • Республика Алтай 76
  • Республика Тыва 53
  • Республика Хакасия 169
  • Алтайский край 274
  • Красноярский край 334
  • Иркутская область 281
  • Кемеровская область 191
  • Новосибирская область 170
  • Омская область 305
  • Томская область 253
  • Республика Бурятия 219
  • Республика Саха (Якутия) 348
  • Забайкальский край 311
  • Камчатский край 109
  • Приморский край 129
  • Амурская область 148
  • Магаданская область 76
  • Хабаровский край 250
  • Сахалинская область 241
  • Еврейская автономная область 66
  • Чукотский автономный округ 8

За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 660 419.

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