За сутки в России подтверждено 23 675 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 21,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 4685

2 Санкт-Петербург 3421

3 Московская область 1005

4 Нижегородская область 457

5 Свердловская область 388

6 Республика Карелия 362

7 Архангельская область 361

8 Красноярский край 333

9 Воронежская область 321

10 Хабаровский край 318

11 Ростовская область 313

12 Пермский край 299

13 Мурманская область 280

14 Республика Коми 279

15 Республика Бурятия 276

16 Иркутская область 270

17 Забайкальский край 266

18 Вологодская область 255

19 Саратовская область 245

20 Ульяновская область 244

21 Самарская область 240

22 Волгоградская область 237

23 Омская область 237

24 Кировская область 236

25 Приморский край 229

26 Челябинская область 228

27 Алтайский край 227

28 Республика Крым 225

29 Ставропольский край 222

30 Республика Саха (Якутия) 220

31 Ленинградская область 206

32 Ханты-Мансийский автономный округ 202

33 Тверская область 199

34 Томская область 199

35 Ямало-Ненецкий автономный округ 197

36 Новгородская область 195

37 Ярославская область 188

38 Калининградская область 188

39 Оренбургская область 185

40 Республика Хакасия 182

41 Новосибирская область 179

42 Псковская область 175

43 Кемеровская область 171

44 Тюменская область 170

45 Краснодарский край 167

46 Белгородская область 166

47 Пензенская область 163

48 Удмуртская Республика 162

49 Ивановская область 157

50 Амурская область 156

51 Тульская область 155

52 Курская область 152

53 Астраханская область 150

54 Калужская область 145

55 Орловская область 143

56 Костромская область 137

57 Брянская область 135

58 Республика Башкортостан 135

59 Сахалинская область 130

60 Владимирская область 127

61 Тамбовская область 121

62 Липецкая область 119

63 Рязанская область 119

64 Республика Чувашия 119

65 Смоленская область 114

66 Курганская область 102

67 Республика Дагестан 101

68 Республика Тыва 99

69 Чеченская Республика 91

70 Республика Мордовия 89

71 Кабардино-Балкарская Республика 88

72 Карачаево-Черкесская Республика 88

73 Республика Алтай 88

74 Республика Калмыкия 81

75 Республика Ингушетия 79

76 Республика Адыгея 78

77 Республика Северная Осетия-Алания 76

78 Республика Татарстан 76

79 Камчатский край 68

80 Севастополь 57

81 Республика Марий Эл 51

82 Магаданская область 42

83 Еврейская автономная область 25

84 Чукотский автономный округ 6

85 Ненецкий автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 162 503 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ 0,5%

2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан 0,6%

3. Республика Калмыкия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл 0,7% За последние сутки подтверждено 507 летальных случаев: Белгородская область 1

Владимирская область 5

Воронежская область 8

Ивановская область 5

Курская область 5

Липецкая область 1

Московская область 22

Орловская область 2

Рязанская область 2

Смоленская область 2

Тульская область 3

Ярославская область 3

Москва 75

Республика Карелия 3

Республика Коми 11

Архангельская область 9

Вологодская область 10

Калининградская область 2

Мурманская область 7

Санкт-Петербург 85

Республика Крым 6

Краснодарский край 7

Астраханская область 3

Волгоградская область 5

Ростовская область 15

Севастополь 3

Республика Дагестан 9

Кабардино-Балкарская Республика 3

Чеченская Республика 2

Ставропольский край 5

Республика Марий Эл 2

Удмуртская Республика 3

Республика Чувашия 10

Пермский край 11

Нижегородская область 12

Оренбургская область 4

Пензенская область 2

Самарская область 7

Саратовская область 4

Свердловская область 10

Тюменская область 3

Ханты-Мансийский автономный округ 7

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Челябинская область 8

Республика Тыва 1

Республика Хакасия 6

Алтайский край 9

Красноярский край 21

Иркутская область 8

Кемеровская область 3

Новосибирская область 7

Омская область 12

Республика Бурятия 12

Республика Саха (Якутия) 9

Забайкальский край 8

Приморский край 4

Хабаровский край 2 За весь период по России умерло 37 538 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 25 748 человек: Белгородская область 326

Брянская область 191

Владимирская область 211

Воронежская область 242

Ивановская область 159

Калужская область 319

Костромская область 225

Курская область 285

Липецкая область 119

Московская область 616

Орловская область 245

Рязанская область 205

Смоленская область 244

Тамбовская область 304

Тверская область 298

Тульская область 166

Ярославская область 165

Москва 5947

Республика Карелия 303

Республика Коми 424

Архангельская область 436

Ненецкий автономный округ 10

Вологодская область 208

Калининградская область 163

Ленинградская область 268

Мурманская область 337

Новгородская область 214

Псковская область 115

Санкт-Петербург 1769

Республика Адыгея 68

Республика Калмыкия 153

Республика Крым 381

Краснодарский край 169

Астраханская область 96

Волгоградская область 268

Ростовская область 451

Севастополь 95

Республика Дагестан 112

Республика Ингушетия 79

Кабардино-Балкарская Республика 127

Карачаево-Черкесская Республика 138

Республика Северная Осетия - Алания 108

Чеченская Республика 27

Ставропольский край 130

Республика Башкортостан 126

Республика Марий Эл 81

Республика Мордовия 70

Республика Татарстан 76

Удмуртская Республика 92

Республика Чувашия 284

Пермский край 239

Кировская область 127

Нижегородская область 882

Оренбургская область 146

Пензенская область 448

Самарская область 183

Саратовская область 628

Ульяновская область 315

Курганская область 58

Свердловская область 401

Тюменская область 308

Ханты-Мансийский автономный округ 185

Ямало-Ненецкий автономный округ 107

Челябинская область 65

Республика Алтай 76

Республика Тыва 53

Республика Хакасия 169

Алтайский край 274

Красноярский край 334

Иркутская область 281

Кемеровская область 191

Новосибирская область 170

Омская область 305

Томская область 253

Республика Бурятия 219

Республика Саха (Якутия) 348

Забайкальский край 311

Камчатский край 109

Приморский край 129

Амурская область 148

Магаданская область 76

Хабаровский край 250

Сахалинская область 241

Еврейская автономная область 66

Чукотский автономный округ 8 За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 660 419.