Закон об имуществе религиозного назначения предстоит доработать

Конституционный суд РФ обязал уточнить порядок передачи религиозным организациям государственного и муниципального имущества религиозного назначения. Соответствующее постановление "РГ" публикует сегодня на 16-й странице.

В правовую лакуну попала Община Православной церкви Божией Матери Державная из Твери. В середине 90-х она получила часть заброшенного здания заводской котельной на улице Ротмистрова, отремонтировала и перестроила его, придав облик церкви. В другой части здания находились мастерские и квартальный теплоузел, поэтому община получила часть постройки только в аренду - безвозмездно, но не бессрочно. А в 2016 году тверской департамент управления имуществом и земельными ресурсами отказался продлевать договор и потребовал выселения последователей богородичного движения. Оспорить действия местных властей в суде не удалось.

Закон "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" указывает, что имущество религиозного назначения - это любые сооружения или комплексы, "построенные для отправления религиозных обрядов и церемоний". А поскольку здание на Ротмистрова изначально возвели совсем для других целей, община на него претендовать не может. Насколько правомерен такой подход, религиозная организация попросила определить КС РФ.

По мнению заявителей, буквальное прочтение нормы закона порождает для них несоразмерное ограничение на свободу вероисповедания, поскольку исключает возможность получения имущества, "которое изначально имело иное назначение, но впоследствии на законных основаниях было реконструировано и на момент обращения в уполномоченный орган используется по религиозному назначению". Конституционный суд согласился, что упущение имеется.

По мнению заявителей в КС, буквальное прочтение нормы закона порождает для них несоразмерное ограничение на свободу вероисповедания. Суд согласился, что упущение в законе имеется

В законе прописаны все необходимые условия передачи такого имущества или отказа в передаче. Однако, указали судьи, его положения не позволяют однозначно определить правовой режим помещений в здании и права соответствующей религиозной организации на них, если они не могут быть переданы в собственность на законных основаниях. То есть передать реконструированное здание целиком закон позволяет, а часть - нет, что "создает неопределенность в вопросе о механизме защиты законных интересов религиозной организации после изъятия такого имущества из ее пользования".

Федеральному законодателю поручено такую возможность исключить. Однако истцы на улицу Ротмистрова все равно не вернутся. За прошедшее время храм передали Тверской и Кашинской епархии РПЦ. А поскольку "принятие постановления КС РФ не должно приводить к увеличению неблагоприятных последствий правового регулирования, признанного не соответствующим Конституции РФ", то последователи богородичного движения могут рассчитывать только на компенсацию - после того, как закон будет доработан.