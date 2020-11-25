Законопроект о налоговом вычете за фитнес рекомендован к принятию

Согласно инициативе кабмина, можно будет получить от налоговиков часть тех денег, которые были потрачены на фитнес.

Вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) будет социальным. Сейчас в Налоговом кодексе уже предусмотрены ряд вычетов из этой категории - на лечение, обучение, формирование пенсионных накоплений, благотворительность. Совокупная сумма расходов по всем этим направлениям, за которую можно получить вычет, составляет 120 тысяч рублей. Таким образом, максимум, что можно будет вернуть, - это 15,6 тысячи рублей, то есть 13% от вышеупомянутой суммы.

Налоговики вернут деньги, ранее уплаченные в виде НДФЛ, если услуги были оказаны физкультурно-спортивными организациями, индивидуальными предпринимателями. Как ранее сообщалось, перечень организаций, предоставляющих услуги, при получении которых можно будет претендовать на вычет, сформирует Минспорт.

Принятие и реализация законопроекта будут способствовать сохранению и укреплению здоровья граждан, отмечается в пояснительной записке. В правительстве пояснили, что социальные налоговые вычеты - это своеобразная форма участия государства в софинансировании социально значимых расходов граждан.

"Перед нами стоит амбициозная цель - к 2030 году вовлечь в занятия спортом 70% населения России. И налоговый вычет - это шаг в правильном направлении", - заявил в конце октября вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании кабмина.

Глава профильного комитета Борис Пайкин согласен с тем, что налоговый вычет может стать одной из комплексных мер по популяризации спорта и здорового образа жизни среди россиян. "Это даст дополнительный стимул для людей заниматься спортом, и в совокупности с другими системными мерами способствует вовлечению населения в занятия физической культурой на регулярной основе", - отметил депутат.