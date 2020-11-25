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25.11.2020 17:48
Рубрика: Власть

Законопроект о налоговом вычете за фитнес рекомендован к принятию

Текст: Татьяна Замахина
Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи одобрил к принятию в первом чтении законопроект о налоговом вычете за оплату физкультурно-оздоровительных услуг.

Согласно инициативе кабмина, можно будет получить от налоговиков часть тех денег, которые были потрачены на фитнес.

Фото: iStock
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Вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) будет социальным. Сейчас в Налоговом кодексе уже предусмотрены ряд вычетов из этой категории - на лечение, обучение, формирование пенсионных накоплений, благотворительность. Совокупная сумма расходов по всем этим направлениям, за которую можно получить вычет, составляет 120 тысяч рублей. Таким образом, максимум, что можно будет вернуть, - это 15,6 тысячи рублей, то есть 13% от вышеупомянутой суммы.

Налоговики вернут деньги, ранее уплаченные в виде НДФЛ, если услуги были оказаны физкультурно-спортивными организациями, индивидуальными предпринимателями. Как ранее сообщалось, перечень организаций, предоставляющих услуги, при получении которых можно будет претендовать на вычет, сформирует Минспорт.

Принятие и реализация законопроекта будут способствовать сохранению и укреплению здоровья граждан, отмечается в пояснительной записке. В правительстве пояснили, что социальные налоговые вычеты - это своеобразная форма участия государства в софинансировании социально значимых расходов граждан.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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"Перед нами стоит амбициозная цель - к 2030 году вовлечь в занятия спортом 70% населения России. И налоговый вычет - это шаг в правильном направлении", - заявил в конце октября вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании кабмина.

Глава профильного комитета Борис Пайкин согласен с тем, что налоговый вычет может стать одной из комплексных мер по популяризации спорта и здорового образа жизни среди россиян. "Это даст дополнительный стимул для людей заниматься спортом, и в совокупности с другими системными мерами способствует вовлечению населения в занятия физической культурой на регулярной основе", - отметил депутат.

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