Законопроект об "удаленке" прошел в Госдуме второе чтение

Госдума приняла во втором чтении поправки в Трудовой кодекс, которые регулируют дистанционную работу. Документ был серьезно доработан к основному чтению. И теперь, подчеркнул один из авторов проекта спикер Госдумы Вячеслав Володин, права таких работников будут максимально защищены. В первую очередь, трудящиеся на "удаленке" получат дополнительные гарантии по оплате труда.

"Пандемия новой коронавирусной инфекции привела к масштабному распространению дистанционной работы, - напомнил журналистам в связи с принятием проекта Вячеслав Володин. - Одновременно, эта ситуация выявила законодательные пробелы. В том числе, в части форм занятости, определения рабочего времени и времени отдыха".

Поэтому и был внесен законопроект об "удаленке", авторами которого стали депутаты и сенаторы во главе с председателями обеих палат российского парламента. В случае окончательного принятия закон вступит в силу 1 января 2021 года. И, чтобы документ с этой даты заработал эффективно, перед решающим чтением парламентарии подробно обсудили новые правила с кабмином, работодателями, профсоюзами и экспертами. Учесть мнения всех заинтересованных сторон было важно, ведь новый закон затронет миллионы граждан, подчеркнул глава нижней палаты.

"В Госдуму поступило около двухсот поправок и почти сотня обращений", - рассказал Володин. И, выбирая ценные предложения для доработки, в парламенте, по его словам, опирались на практический опыт удаленной работы, который появился с начала пандемии. В итоге в основном чтении были одобрены 16 поправок.

Одна из главных норм обновленного законопроекта - вводятся дополнительные гарантии по оплате труда. А именно, выполнение работником своих обязанностей удаленно не может быть основанием для снижения ему заработной платы.

По сравнению с редакцией первого чтения, парламентарии уточнили само понятие дистанционной работы. Ее разновидностей будет три. Во-первых, это дистанционная работа на постоянной основе. Во-вторых, это комбинированная занятость - когда работник частично работает в офисе. И третий вид - временная дистанционная работа, когда по тем или иным обстоятельствам работодатель временно переводит сотрудника работать вне офиса. Например, это может происходить по решению самого работника, либо из-за ухода сотрудницы в отпуск по уходу за ребенком, пояснил коллегам соавтор Володина, первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Есть важный нюанс, который связан с ограничением максимального срока временного перевода на "дистанционку" - такой период не сможет превышать шесть месяцев.

Отдельно в поправках оговорены случаи, когда работодатель сможет перевести свой штат на дистанционную работу без его согласия - локальным нормативным актом. Это природные и техногенные катастрофы, аварии, несчастные случаи на производстве, пожары, наводнения, землетрясения, эпидемии, эпизоотии. Еще одно основание для отправки штата на дистанционную занятость - решение об объявлении чрезвычайной ситуации со стороны органов госвласти и местного самоуправления.

Уточняется, что при таком переводе на "удаленку" работодатель обязан обеспечить работника необходимым оборудованием, провести инструктаж. Кроме того, стороны могут договориться об использовании оборудования работника.

Учли авторы принятых поправок и тот факт, что не всех сотрудников реально перевести на "удаленку". В этом случае временное прекращение работы будет расцениваться как простой по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Андрей Исаев пояснил, что в это время работники будут получать две трети тарифной ставки, как полагается по статье 157 ТК РФ. "При этом коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом может быть предусмотрена и более высокая оплата", - заявил парламентарий.

Отдельно урегулированы вопросы, связанные с формами и границами рабочего времени дистанционных работников. Это время будет суммироваться и учитываться так же, как для "стационарных" трудящихся. При этом период взаимодействия работодателя с дистанционным сотрудником пойдет в учет рабочего времени. Переработки будут оплачиваться как сверхурочные, сообщил детали автор.

Также новая редакция законопроекта об "удаленке" предусматривает оплату командировок дистанционным работникам. Еще один нюанс - работодатель сможет уволить сотрудника, если тот в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь.

В случае болезни дистанционные работники не должны будут являться в офис - они смогут отправить работодателю номер электронного листка нетрудоспособности. А вот при заключении трудового договора для работы на "удаленке" сведения о найме по-прежнему можно будет вносить в бумажную трудовую книжку. Обмен документацией будет возможен в том числе по почте.

Заключение и расторжение трудового договора, а также подписание соглашения о материальной ответственности работников - все это будет заверяться электронной цифровой подписью. А о формате подтверждения подлинности основных документов можно будет договориться с работодателем.

Получившийся ко второму чтению документ полностью поддержали все стороны социального партнерства, которые работали над поправками. И в итоге доработки проекта права дистанционного сотрудника не будут ущемлены по сравнению с теми, кто трудится на стационарном рабочем месте, резюмировал Вячеслав Володин. "Предложенные гарантии должны максимально защитить трудовые права работников и будут способствовать сохранению занятости", - считает спикер.

В третьем чтении Госдума собирается рассмотреть проект безотлагательно - на заседании 26 ноября. Затем новый закон оперативно поступит в Совфед.

Инициативу также прокомментировал еще один разработчик документа, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Он как и его соавторы считает, что благодаря проведению общественных обсуждений удалось учесть интересы как работников, так и работодателей. "Были устранены законодательные пробелы, дающие возможность работодателям нарушать права тех, кто вынужден работать дистанционно, - отметил он. - На этом наша работа не заканчивается, мы будем внимательно следить за правоприменительной практикой и оперативно вносить необходимые коррективы в закон после его принятия, если они потребуются".