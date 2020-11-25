Из-за пандемии многие люди перешли на дистанционный режим работы. "Эта ситуация выявила законодательные пробелы, - заметил Вячеслав Володин. - В том числе в части форм занятости, определения рабочего времени и времени отдыха". Поэтому и был внесен законопроект об удаленке, авторами которого стали депутаты и сенаторы во главе с председателями обеих палат парламента. В июле он был принят в первом чтении. Перед вторым, решающим чтением парламентарии подробно обсудили новые правила с кабмином, работодателями, профсоюзами и экспертами. Всего одобрено 16 поправок.

Одна из главных - вводятся дополнительные гарантии по оплате труда. А именно - выполнение человеком своих обязанностей удаленно не может быть основанием для снижения ему зарплаты.

Уточнено и само понятие дистанционной работы. Ее разновидностей будет три. Во-первых, это дистанционная работа на постоянной основе. Во-вторых, комбинированная занятость - когда работник частично работает в офисе. И третий вид - временная дистанционная работа, когда по тем или иным обстоятельствам работодатель временно переводит сотрудника на режим вне офиса. Например, это может происходить по решению самого работника либо из-за ухода сотрудницы в отпуск по уходу за ребенком, пояснил соавтор законопроекта, первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Есть нюанс, который связан с ограничением максимального срока временного перевода на удаленку - такой период не сможет превышать шесть месяцев.

Отдельно в поправках оговорены случаи, когда работодатель сможет перевести свой штат на дистанционную работу без его согласия - локальным нормативным актом. Это природные и техногенные катастрофы, аварии, несчастные случаи на производстве, пожары, наводнения, землетрясения, эпидемии, эпизоотии. Еще одно основание - решение об объявлении чрезвычайной ситуации со стороны органов госвласти и местного самоуправления. Уточняется, что в этом случае работодатель обязан обеспечить сотрудника необходимым оборудованием, провести инструктаж. Кроме того, стороны могут договориться об использовании оборудования работника.

Выполнение работником своих обязанностей удаленно не может быть основанием для снижения ему зарплаты

Учли депутаты и тот факт, что не всех сотрудников реально перевести на удаленку. В этом случае временное прекращение работы будет расцениваться как простой по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Андрей Исаев пояснил, что в это время работники будут получать две трети тарифной ставки, как полагается по статье 157 ТК РФ. "При этом коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом может быть предусмотрена и более высокая оплата", - заявил он.

Урегулированы вопросы, связанные с формами и границами рабочего времени дистанционных работников. Это время будет суммироваться и учитываться так же, как для "стационарных" трудящихся. При этом период взаимодействия работодателя с дистанционным сотрудником пойдет в учет рабочего времени. Переработки будут оплачиваться как сверхурочные, отметил Андрей Исаев. Еще один нюанс - работодатель сможет уволить сотрудника, если тот в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь.