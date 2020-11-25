Из-за пандемии многие люди перешли на дистанционный режим работы. "Эта ситуация выявила законодательные пробелы, - заметил Вячеслав Володин. - В том числе в части форм занятости, определения рабочего времени и времени отдыха". Поэтому и был внесен законопроект об удаленке, авторами которого стали депутаты и сенаторы во главе с председателями обеих палат парламента. В июле он был принят в первом чтении. Перед вторым, решающим чтением парламентарии подробно обсудили новые правила с кабмином, работодателями, профсоюзами и экспертами. Всего одобрено 16 поправок.
Одна из главных - вводятся дополнительные гарантии по оплате труда. А именно - выполнение человеком своих обязанностей удаленно не может быть основанием для снижения ему зарплаты.
Уточнено и само понятие дистанционной работы. Ее разновидностей будет три. Во-первых, это дистанционная работа на постоянной основе. Во-вторых, комбинированная занятость - когда работник частично работает в офисе. И третий вид - временная дистанционная работа, когда по тем или иным обстоятельствам работодатель временно переводит сотрудника на режим вне офиса. Например, это может происходить по решению самого работника либо из-за ухода сотрудницы в отпуск по уходу за ребенком, пояснил соавтор законопроекта, первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Есть нюанс, который связан с ограничением максимального срока временного перевода на удаленку - такой период не сможет превышать шесть месяцев.
Отдельно в поправках оговорены случаи, когда работодатель сможет перевести свой штат на дистанционную работу без его согласия - локальным нормативным актом. Это природные и техногенные катастрофы, аварии, несчастные случаи на производстве, пожары, наводнения, землетрясения, эпидемии, эпизоотии. Еще одно основание - решение об объявлении чрезвычайной ситуации со стороны органов госвласти и местного самоуправления. Уточняется, что в этом случае работодатель обязан обеспечить сотрудника необходимым оборудованием, провести инструктаж. Кроме того, стороны могут договориться об использовании оборудования работника.
Учли депутаты и тот факт, что не всех сотрудников реально перевести на удаленку. В этом случае временное прекращение работы будет расцениваться как простой по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Андрей Исаев пояснил, что в это время работники будут получать две трети тарифной ставки, как полагается по статье 157 ТК РФ. "При этом коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом может быть предусмотрена и более высокая оплата", - заявил он.
Урегулированы вопросы, связанные с формами и границами рабочего времени дистанционных работников. Это время будет суммироваться и учитываться так же, как для "стационарных" трудящихся. При этом период взаимодействия работодателя с дистанционным сотрудником пойдет в учет рабочего времени. Переработки будут оплачиваться как сверхурочные, отметил Андрей Исаев. Еще один нюанс - работодатель сможет уволить сотрудника, если тот в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь.