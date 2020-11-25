Российские "Зенит" и "Краснодар" досрочно лишились шансов на участие в 1/8 финала Лиги чемпионов. Теперь им остается бороться за путевку в плей-офф Лиги Европы.

"Зенит" второй год подряд не может выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Фото: EPA

- Это не катастрофа. Мы три года не выступали в Лиге чемпионов. Надеюсь, в следующем году покажем себя достойнее, - сказал главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак в декабре прошлого года, после поражения от "Бенфики" (0:3) и вылета из главного еврокубка.

Проявить себя лучше не получилось. Более того, по сравнению с тем сезоном, если судить по результатам, "Зенит" стал слабее. Тогда питерцы до последнего тура боролись за выход в плей-офф Лиги чемпионов и упустили его только из-за матча в Португалии. Теперь же после четырех встреч в активе команды Семака лишь одно набранное очко и мизерные шансы даже на Лигу Европы.

Решающим стал проигрыш в Риме, где "Лацио" победил зенитовцев со счетом 3:1. Гости пропустили два мяча вначале, но гол Артема Дзюбы вернул интригу. Впрочем, последнее слово в этом матче все равно осталось за итальянцами: в начале второго тайма с пенальти отличился Чиро Иммобиле и принес своей команде важнейшие три очка.

Как и после "Бенфики" год назад, Семак не стал говорить о катастрофе или провале. По мнению специалиста, "Зениту" помешали лимит на легионеров и травмы ведущих игроков. Хотя, справедливости ради, тот же "Лацио" в начале ноября в Санкт-Петербурге вышел на поле полурезервным составом, да и вообще испытывает большие кадровые проблемы.

Нынешний сезон - худший для питерского клуба в главном еврокубке. Это самый ранний вылет зенитовцев из группы

- Не считаю наше выступление провальным. Это реалии. Дриусси и Азмун провели по одной тренировке за месяц, Малком - чуть больше. Причины такого результата на поверхности: изменение лимита, ситуация с травмированными. В итоге у нас был ограниченный выбор состава. В прошлом году была вариативность, могли проводить замены, что-то менять. В этом розыгрыше такой возможности не было, - отметил Семак.

Лидером квартета F остается "Боруссия": в четвертом туре немецкая команда разгромила на своем поле "Брюгге" - 3:0. В активе клуба из Дортмунда девять очков, "Лацио" - восемь, "Брюгге" - четыре, у "Зенита" же одно набранное очко.

Обидное поражение потерпел "Краснодар". "Быки" принимали победителя Лиги Европы "Севилью". До 93-й минуты счет был 1:1, однако за несколько секунд до конца встречи Мунир Эль-Хаддади принес испанскому клубу победу - 2:1.

В отличие от "Зенита", у которого богатый опыт выступления в Лиге чемпионов, краснодарцы впервые за свою недолгую историю попали в групповой этап турнира. Впечатление они оставляют двоякое: с одной стороны - команда набрала лишь одно очко в четырех турах, с другой - за исключением поединка с "Челси" (0:1), во всех остальных матчах у "быков" были шансы добиться нужного результата. Как тут не вспомнить выезд в Испанию, где "Краснодар", играя в большинстве, вел у "Севильи" 2:0, но умудрился уступить (2:3).

- Очень обидно. В обоих матчах с "Севильей" мы могли рассчитывать на большее. Сегодня мы стали оказывать давление только во втором тайме. В конце у них было больше моментов, а мы показали себя несдержанными. Нельзя бежать вперед такими силами, - заявил рулевой "Краснодара" Мурад Мусаев.

После четырех туров "Челси" и "Севилья" обеспечили себе выход в плей-офф. Осталось выяснить, кто из них займет первое место. Пока обе команды набрали по десять очков, но лондонцы опережают соперника по дополнительным показателям. У "Краснодара" же с "Ренном" в активе пока по одному набранному очку. Вероятно, встреча следующего тура в Краснодаре между "быками" и французами станет решающей в битве за третье место.

В плей-офф Лиги чемпионов досрочно вышли также "Ювентус" и "Барселона". Каталонцы без Лионеля Месси разгромили на выезде в четвертом туре группового этапа киевское "Динамо" - 4:0. В параллельной встрече "Ювентус" вымучил победу над "Ференцварошем" (2:1).

За два тура до окончания группового этапа "Барселона" лидирует в квартете G с 12 очками, далее идут "Ювентус" (девять очков), у киевлян и венгерского клуба по одному набранному очку в активе.

Добавим, что в среду вечером московский "Локомотив" сыграет с "Атлетико" в матче четвертого тура группы Лиги чемпионов.