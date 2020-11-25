"Зенит" проиграл "Лацио" и лишился шансов на выход из группы в ЛЧ

Новости

"Ювентус" и "Барселона" вышли в плей-офф Лиги чемпионов 01:12
В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом 24.11.2020
Более 20 животных удалось приютить с помощью проекта "Хвосты и лапки" 24.11.2020
BMW отзывает 216 внедорожников X5, X6 и X7 24.11.2020
В РФПИ не исключили возможность производства вакцины "Спутник V" в Германии 24.11.2020
Росавиация утвердила список региональных субсидируемых маршрутов на 2021 год 24.11.2020
Матвиенко оценила перспективы продления СНВ-3 в условиях передачи власти в США 24.11.2020
Трамп на брифинге в Белом доме отказался отвечать на вопросы 24.11.2020
Гособвинение запросило для экс-главы Марий Эл 17 лет колонии 24.11.2020
Врач Аркадий Попов стал "гражданином года" в Эстонии 24.11.2020
Кузнецова: Жизням детей, бывших заложниками в Колпино, ничего не угрожает 24.11.2020
В ОДКБ усовершенствуют тыловое и медицинское обеспечение 24.11.2020
Москвич отсудил у ветклиники 300 тысяч рублей за смерть кота 24.11.2020
Черчесов не жалеет, что не вызвал Дзюбу в сборную 24.11.2020
Мишустин продлил на год выплаты за помощь пациентам с коронавирусом 24.11.2020
ЦБ РФ выпустил монеты с изображением Крокодила Гены и Чебурашки 24.11.2020
Работодателям предложат завести электронные "кадры" 24.11.2020
Ракету "Союз" допустили к пуску с космодрома Куру 24.11.2020
Росстат сообщил о резком росте экспорта в сентябре 24.11.2020
Умер актер из "Осеннего марафона" Владимир Фирсов 24.11.2020
Австралийских военных обвинили в убийстве мирных жителей в Афганистане 24.11.2020
РПЦ просит допустить священнослужителей к больным коронавирусом 24.11.2020
Родным погибших в ходе боевых действий военных упростят получение льгот 24.11.2020
В Петербурге освобожденных из заложников детей отправили в больницу 24.11.2020
Цены на нефть превысили 47 долларов впервые с 6 марта этого года 24.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
25.11.2020 00:57
Рубрика: Спорт

"Зенит" проиграл "Лацио" и лишился шансов на выход из группы в ЛЧ

Текст: Максим Домчев
"Зенит" проиграл в Риме "Лацио" - 1:3, лишившись шансов на выход из группы в Лиге чемпионов.
Фото: AP Photo / Andrew Medichini Фото: AP Photo / Andrew Medichini
Фото: AP Photo / Andrew Medichini
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
"Краснодар" снова проиграл "Севилье" в Лиге чемпионов

Для "Зенита" матч в Риме значил слишком много. Поражение от римлян в случае победы "Боруссии" в параллельном матче ставило бы крест на шансах команды на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Победа же позволила бы догнать по очкам "Брюгге".

В этом матче у "Зенита" с первых минут на поле вышел бразилец Малком, пару которому в атаке составил Артем Дзюба. В остальном Сергей Семак выбрал в стартовый состав тех, кто в текущий момент готов играть.

Начало встречи стало для "Зенита" обескураживающим. Уже на третьей минуте пропускавший матч в Санкт-Петербурге Чиро Иммобиле приложился по мячу из-за пределов штрафной и попал точно в дальний угол ворот Михаила Кержакова.

Фото: Михаил Синицын/РГ
"Локомотив" сыграет с "Атлетико" в матче четвертого тура Лиги чемпионов

И второй гол "Лацио" стал следствием дальнего удара. Марко Пароло попал точно в угол и Кержаков снова оказался бессилен. Незадолго до перерыва возродил интригу в матче Артем Дзюба, распечатавший ворота Пепе Рейны.

После перерыва хозяева заработали пенальти, который реализовал Иммобиле. До конца встречи счет так и не изменился.

"Зенит" проиграл и официально лишился шансов на выход из группы. Впереди борьба за третье место с "Брюгге", который в Дортмунде проиграл "Боруссии" - 0:3.

У "Боруссии" - 9 очков, на одно меньше у "Лацио". В активе "Брюгге" - 4 очка, а "Зенита" - одно.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит"

Главное сегодня

Путин рассказал Эрдогану о российских миротворцах в Карабахе
Мишустин поручил утвердить обязательные требования к работе предприятий
Госдума одобрила рост пенсий выше инфляции
РФПИ: Цена одной дозы вакцины "Спутник V" составит не более 10 долларов
МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС
Кого до Дзюбы отчисляли из сборных по нефутбольным причинам
Почему заменили судей матча Лиги наций между сборными России и Сербии