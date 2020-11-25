"Зенит" проиграл "Лацио" и лишился шансов на выход из группы в ЛЧ

"Зенит" проиграл в Риме "Лацио" - 1:3, лишившись шансов на выход из группы в Лиге чемпионов.

Для "Зенита" матч в Риме значил слишком много. Поражение от римлян в случае победы "Боруссии" в параллельном матче ставило бы крест на шансах команды на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Победа же позволила бы догнать по очкам "Брюгге".

В этом матче у "Зенита" с первых минут на поле вышел бразилец Малком, пару которому в атаке составил Артем Дзюба. В остальном Сергей Семак выбрал в стартовый состав тех, кто в текущий момент готов играть.

Начало встречи стало для "Зенита" обескураживающим. Уже на третьей минуте пропускавший матч в Санкт-Петербурге Чиро Иммобиле приложился по мячу из-за пределов штрафной и попал точно в дальний угол ворот Михаила Кержакова.

И второй гол "Лацио" стал следствием дальнего удара. Марко Пароло попал точно в угол и Кержаков снова оказался бессилен. Незадолго до перерыва возродил интригу в матче Артем Дзюба, распечатавший ворота Пепе Рейны.

После перерыва хозяева заработали пенальти, который реализовал Иммобиле. До конца встречи счет так и не изменился.

"Зенит" проиграл и официально лишился шансов на выход из группы. Впереди борьба за третье место с "Брюгге", который в Дортмунде проиграл "Боруссии" - 0:3.

У "Боруссии" - 9 очков, на одно меньше у "Лацио". В активе "Брюгге" - 4 очка, а "Зенита" - одно.