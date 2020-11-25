Зона радиовидимости российского сегмента МКС будет увеличена в четыре раза

"Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос") модернизировали командно-измерительную систему "Клен-Р", которая используется для связи с космическими транспортными кораблями "Союз", "Прогресс" и российским сегментом МКС. Как сообщили в РКС, "Клен-Р" с широкополосной системой связи позволит перейти на скоростную цифровую видеосвязь с экипажем и в четыре раза увеличит зону радиовидимости российского сегмента станции.

Сегодня для связи с МКС используются наземные комплексы "Орион". Их зона приема ограничена территорией России, а время приема телевизионного изображения в аналоговом формате составляет не более 20 минут на одном витке. Для перехода на обмен цифровой информацией "Клен-Р" дооснастили модемом широкополосной системы связи. Доработанная система проходит экспериментальную отработку в РКК "Энергия".

По словам руководителя сектора отдела создания наземных станций командно-измерительных систем Сергея Карасева, "использование широкополосной системы связи обеспечит связь с МКС через отечественные спутники-ретрансляторы системы "Луч", в том числе вне зоны видимости с российской территории. Благодаря этой доработке связаться с экипажем будет возможно в течение более 80% суточного времени за счет увеличения зоны радиовидимости".

"Россия сможет перейти на отечественную систему ретрансляции "Луч", что обеспечит ей технологическую независимость от используемой ранее американской спутниковой системы ретрансляции TDRSS. За счет модернизации станций "Клен-Р" и увеличения зоны радиовидимости специалисты будут получать больше телеметрической информации, при этом увеличится время на принятие решений", - заявил заместитель генерального конструктора РКС по наземным системам и комплексам Владимир Денежкин.