Адвокат Дагир Хасавов приговорен к 6 годам колонии

Решением Измайловского суда столицы к шести годам лишения свободы приговорен адвокат Дагир Хасавов, обвиняемый по уголовному делу о принуждении свидетеля к даче показаний, передает ТАСС.

"Дагир Хасавов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 309 УК РФ ("Принуждение к даче показаний, совершенное организованной группой"), - подтвердил защитник Хасавова в суде. - Ему назначено 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима".

Проходящие по этому же уголовному делу бывший советник председателя правительства Дагестана Абдусалам Джамалутдинов и главный инспектор счетной палаты республики Вадим Юсуфов приговорены к 4,5 и 3 годам лишения свободы соответственно.