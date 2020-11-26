Скажу сразу: с начала пандемии это не первая наша беседа с советником директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академиком РАН Виктором Малеевым. Мы встречались в марте нынешнего года. Да, ковид к тому времени уже стал частью нашей жизни. Но шла весна. Пора надежд. А надежда, как известно, умирает последней.

И я тогда спросила Виктора Васильевича, крупнейшего ученого-вирусолога: изоляция, сидение дома не лучшим образом скажутся на нашем здоровье? Наступает время отпусков. Скажем, влюбимые многими Карловы Вары можно будет отправиться в середине мая? И мудрый Виктор Васильевич ответил: "К сожалению, скорее всего, эту поездку придется отложить". А чтобы смягчить "пилюлю", добавил: "Будем надеяться, что туризм станет более безопасным. И сами страны - организаторы туризма, и сами отдыхающие станут внимательнее к соблюдению тех же элементарных правил гигиены и предупреждения инфекций".

Предсказание о том, что поездку придется отложить, сбылось. И сейчас, спустя почти девять месяцев после того разговора, больно смотреть в интернете на безлюдные аллеи любимых Карловых Вар, "немые" особняки уютных отелей, целебные источники, окруженные пустотой. А каждый наш нынешний день начинается со сводок ковидных новостей. Вот - очередной рекорд по количеству зараженных, информация о том, что уже 59 миллионов в мире попали во власть этого невидимого врага. И у нас, похоже, нет надежды на то, что завтра "крошка-вирус" отстанет. Утешает то, что излечивается от него все больше, что человек противостоит заразе. И наш сегодняшний разговор с Виктором Васильевичем начинаю с вопроса, ответ на который интересует всех и каждого.

Виктор Васильевич, будет ли конец пандемии? Когда его можно ждать?

Виктор Малеев: COVID-19, более вероятно, пришел на длительный период. Даже на десятилетие.

Почему такой срок? На чем он основан?

Виктор Малеев: После того как значительная часть населения переболеет, а также будет вакцинирована, так называемая пандемия в течение одного-двух лет ограничит свой потенциал и будет проявляться сезонными управляемыми вакцинацией эпидемическими вспышками в отдельных регионах. Такой прогноз можно предполагать на основе возникновения эпидемий других вновь возникающих инфекций. В том числе и вызванных другими коронавирусами.

Регистрируемый в настоящее время значительный подъем заболеваемости будет продолжаться зимне-весенний период. Он значительно уменьшится к маю 2021 года. Далее спад будет наблюдаться вплоть до октября, о чем свидетельствует поведение пандемии в этом году. Вместе с тем нельзя исключить, что возникнут новые эпидемии.

Всегда жили и будем жить с вирусами. Всегда будут ковидные пандемии? Или?..

Виктор Малеев: Вирусы - составная, очень значительная часть природы. В том числе и нашего организма. Более вероятно, что ковидных пандемий уже не будет, а будут наблюдаться лишь ограниченные эпидемии в отдельных регионах, так как нынешняя пандемия застала человечество врасплох. А далее появится иммунитет, средства профилактики и борьбы с этой инфекцией.

Значит все-таки, не так страшен черт, как его малюют?

Виктор Малеев: Вакцинироваться? Да, я планирую это сделать. Фото: Николай Галкин/ТАСС

Виктор Малеев: Несмотря на то, что летальность при COVID-19 меньшая, чем при многих других инфекциях, урон, который он нанес всем сторонам нашей жизни, очень значительный. Он отбросил экономическое развитие мира на несколько лет назад, изменил правила повседневной жизнедеятельности значительной части населения.

Драконовские ограничения оправданны? Опыт других стран?

Виктор Малеев: Драконовские меры эффективны на ранних этапах в условиях неготовности всех необходимых служб. О чем свидетельствует опыт КНР, отмеченный на прошедшем саммите БРИКС, а также ряда Азиатских стран. Однако целесообразно всегда оценивать пользу и масштабы ограничений вплоть до локдаунов, в зависимости от особенностей служб здравоохранения и экономической ситуации в каждой стране. В России на начальном этапе строгие ограничительные меры были оправданны. Это проявилось относительно невысоким уровнем заболеваемости вплоть до настоящего времени и не столь значительным числом летальных исходов по сравнению с другими странами.

Пандемия приобщила нас к ковидной статистике. Ее данным можно верить? Скажем, от того же инсульта умирают куда чаще, чем от ковида.

Виктор Малеев: В связи с ростом заболеваемости во всех регионах приняты меры для ранней и точной диагностики. Это повышает своевременность и точность статистики. В частности,согласно последнему постановлению Главного государственного санитарного врача РФ, выдача заключений о результатах исследований на коронавирус должна быть не более 48 часов. Правительство приняло специальное постановление об ускорении возможностей связи с заболевшими. Ведь ковид тоже может быть причиной инсультов как осложнения текущего заболевания. Или даже через некоторое время после выписки из стационара.

Пандемия застала человечество врасплох. Но далее появится иммунитет, средства профилактики и борьбы с этой инфекцией

Постоянная тема дня: вакцины, вакцинация. Копья ломаются: какая вакцина лучше? Чем отличается одна от другой? Сколько стоит ее производство? Вакцинация обязательная, принудительная? Спасет навсегда или на определенный срок? За деньги или бесплатно? Возраст, различные заболевания имеют значение? Или?.. Таких "или" чем дальше, тем больше.Создается даже впечатление, что в отличие от прошлых лет, прошлых вакцинаций от разных болезней все поголовно дружными рядами пойдут на вакцинацию. Что канут в прошлоеразличные ее, вакцинации, противники. Эту "больную тему" мы затрагивали и в мартовской беседе. Пандемия изменила отношение к вакцинации?

Виктор Малеев: Однозначного ответа нет. Очевидно одно: уроки пандемии поспособствуют большему вниманию к инфекционной службе, повышению безопасности наших граждан от заразных болезней. И тут вакцинация важна чрезвычайно.

Вы, Виктор Васильевич, вакцинировались?

Виктор Малеев: С учетом моего многолетнего опыта борьбы с инфекционными заболеваниями я, несомненно, сторонник вакцинации как ведущего достижения человечества в борьбе с инфекциями. Разработанные в России вакцины пока не рекомендованы для лиц моего возраста. Для меня, как для действующего врача-инфекциониста, конечно, важно вакцинироваться. Япланирую обязательно это сделать.

Какой вакцине отдадите предпочтение?

Виктор Малеев: Надеюсь, на отечественную вакцину, испытание которой будет завершено и которая покажет наилучшие показатели по безопасности и эффективности.

И все-таки… Все-таки придет пандемии конец. Закончится эта мучительная война без выстрелов. Человек сильнее этого маленького вируса. Мы после этой войны будем такими же,как были, или другими?

Виктор Малеев: Сейчас главное, важное - не заразиться. Не иметь последствий этой инфекции. Но наше поведение, конечно, должно измениться по отношению к пониманию риска заболеть инфекциями. Надо быть готовыми к применению методов и средств профилактики, применяемых в настоящее время. А в условиях длительного отсутствия эпидемий людям будет необходимо напоминать, что инфекции никуда не деваются. Но человек - и это самое главное - сильнее этого маленького вируса.

Вдохновляющий прогноз: "В условиях длительного отсутствия эпидемий". Остается набраться терпения…

PS

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что коронавирус проявляет ярко выраженную сезонность и скорее всего будет возвращаться каждый год с наступлением холодов. То есть он встраивается в цепочку и будет активничать именно в холодный период года. Мы надеемся, что он встроится в тот ряд, который проявляет активность до середины зимы, потом уступает место гриппу, и гриппом завершается весь сезон.