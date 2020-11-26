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26.11.2020 22:47
Рубрика: Общество

AstraZeneca проведет дополнительные испытания вакцины от COVID-19

Текст: Ирина Невинная

Компания AstraZeneca, возможно, проведет дополнительные клинические исследования вакцины от COVID-19, разработанной ею совместно с Оксфордским университетом. Испытания необходимы, чтобы уточнить эффективность препарата и понять, почему введение меньшей дозы показало более высокую эффективность. Об этом сообщил исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сориот.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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"Теперь, когда мы нашли то, что указывает на более высокую эффективность, нам нужно оценить это, так что мы нуждаемся в дополнительных исследованиях", - цитирует Bloomberg главу компании.

По его словам, речь может идти о международных испытаниях, однако на этот раз они займут меньше времени, поскольку для уточнения результатов потребуется меньше испытуемых.

Вакцина AstraZeneca по итогам промежуточных результатов третьей заключительной фазы испытаний показала эффективность на уровне 62% и 90% при двух разных способах введения. Причем более высокую эффективность препарат продемонстрировал, когда в первой из двух инъекций испытуемые получили половинную дозу вакцины. Эксперты предположили, что более сильный иммунный ответ в результате такого введения был получен потому, что схема вакцинации имитировала попадание вируса в организм естественным путем. Среднюю эффективность вакцины ее создатели оценили на уровне в 70% - этого достаточно для вывода вакцины на рынок. Ведь примерно такой же уровень эффективности демонстрируют вакцины против гриппа. Относительно борьбы с COVID-19 в ВОЗ заявляли, что будут рекомендовать к применению вакцины с уровнем эффективности начиная с 50% и выше.

Тем не менее сообщение AstraZeneca было воспринято неоднозначно: ряд экспертов раскритиковал результаты, усомнившись в качестве проведенных исследований. Так, были высказаны предположения, что препарат показал более высокую эффективность в группе более молодых добровольцев, а также, что половинную дозу некоторым участникам тестирования ввели по ошибке.

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На самом деле разработчики вакцин, как правило, тестируют несколько дозировок и несколько схем введения вакцины, чтобы затем отобрать наиболее подходящий. Например, вакцина китайской компании CanSino Biologics, которая также находится на завершающей стадии клинических исследований, первоначально тестировалась в трех различных дозировках, и в итоге исследователи остановились на меньшей, как наиболее безопасной и вызывающей меньше побочных эффектов при примерно равной эффективности.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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