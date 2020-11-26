"Аталанта" с Миранчуком обыграла "Ливерпуль" в Лиге чемпионов

Итальянская "Аталанта" сенсационно победила на выезде "Ливерпуль" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов - 2:0.

В начале ноября англичане не оставили никаких шансов клубу из Бергамо, отправив в сетку ворот "черно-синих" пять безответных мячей. "Аталанта" в нынешнем сезоне в принципе не блещет стабильностью, особенно в обороне. Тем удивительнее, что команда Джан Пьеро Гасперини не пропустила на "Энфилде", хотя в составе "красных" с первых минут вышли Мохаммед Салах и Садио Мане.

Оба гола гости забили в середине второй половины: отличились Йосип Иличич и Робин Гозенс. Отметим, что россиянин Алексей Миранчук вышел на замену на 85-й минуте вместо Маттео Пессины.

В параллельной встрече квартета D "Аякс" обыграл на своем поле "Митьюлланн" - 3:1. Несмотря на поражение, лидером группы по-прежнему остается "Ливерпуль" (девять очков). Но "Аталанта" и амстердамский клуб приблизились к англичанам: в активе этих команд по семь набранных очков.

В остальных матчах дня были зафиксированы следующие результаты: "Интер" - "Реал" - 0:2, "Боруссия" (Менхенгладбах) - "Шахтер" - 4:0, "Олимпиакос" - "Манчестер Сити" - 0:1, "Марсель" - "Порту" - 0:2.