Australian Open стартует с опозданием

Сроки проведения первого в году турнира "Большого шлема" - Открытого чемпионата Австралии - в 2021 году, вероятнее всего, сместятся с января на февраль.

Эту информацию подтвердило мельбурнское издание The Age и ряд других австралийских СМИ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Добытыми сведениями поделился и американский теннисный аналитик Йон Вертхейм.

- Теннисисты начнут прибывать в Австралию с 5 января. Затем они должны будут отбыть двухнедельный карантин, - сообщил Вертхейм в "Твиттере". - Первые турниры, а также квалификация "мэйджора" стартуют 25 января, а сам Australian Open начнется 1 февраля.

Поскольку ранее правительство Австралии запретило спортсменам въезд в страну до начала января из-за эпидемиологической ситуации в мире, эти даты кажутся логичными. Однако организаторы пока не выступили с официальным заявлением. Решение они могут принять уже сегодня.