Банк России может ограничить ипотеку с низким первоначальным взносом

Продление программы льготной ипотеки после 1 июля 2021 года на длительные сроки может привести к формированию ценового "пузыря" из-за отставания темпов ввода новых объектов от спроса на недвижимость, считают в Банке России. В этом случае регулятор может сделать более дорогой ипотеку с низким первоначальным взносом и высоким показателем долговой нагрузки заемщика.

Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, предупредила о том, что доступность жилья может упасть, несмотря на льготную ставку: уже виден рост цен на жилье на первичном рынке, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В очередном "Обзоре финансовой стабильности", который представила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, эти опасения представлены более развернуто.

Основная часть (57%) ипотечных кредитов приходится на семьи с относительно высоким уровнем дохода (среднемесячный душевой доход - более 45 тыс. руб.), около 30% семей из этой группы платят ипотеку. Продолжение значительного роста ипотеки темпами около 20% в год возможно только за счет семей с меньшими достатком, но если это не будет сопровождаться соизмеримым ростом доходов, вырастет долговая нагрузка населения. Бум на рынке недвижимости в сочетании с низкими требованиями к первоначальному взносу в рамках программы (15% стоимости жилья) уже привел к снижению стандартов кредитования, что увеличивает риски банков в случае последующего снижения цен.

Льготная ипотека, распространяющаяся только на новостройки, приводит к опережающему росту цен на них, и это также может ограничить возможности по улучшению жилищных условий тех семей, которые покупают более просторную квартиру за счет продажи имеющегося жилья. Если дифференциал цен будет расти (по итогам III квартала он составил 19,1%), для приобретения квартиры в новостройке заемщикам придется брать более крупные ипотечные кредиты либо отказаться от улучшения жилищных условий.

В ближайшей перспективе риски возникновения ценового "пузыря" на ипотечном рынке Банк России считает маловероятными и рассчитывает на постепенное завершение программы субсидирования ипотечной ставки. Иначе он может вернуться к идее повышенных надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с высоким показателем долговой нагрузки заемщика (ПДН) и низким первоначальным взносом. Еще до коронакризиса ЦБ планировал установить их, но отказался от этих планов из-за пандемии. Чем больше надбавка к коэффициенту риска, тем больше капитала необходимо резервировать банку на предоставление кредита.

"Если мы увидим "пузырь" на рынке ипотеки по любым причинам, высокую закредитованность заемщиков и повышенные риски на этом рынке, то мы сможем вводить такого рода меры, связанные с ограничением долговой нагрузки и с повышением у банков буферов, которые могли бы поглотить возможные убытки в будущем", - сказала Ксения Юдаева на вопрос "РГ". Сейчас у банков достаточно буферов для поглощения возникших убытков, подчеркнула она.