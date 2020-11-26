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26.11.2020 18:28
Рубрика: Происшествия

Пропавшие, но не забытые

Александр Бастрыкин принял граждан, у которых пропали близкие люди
Текст: Наталья Козлова
Глава Следственного комитета России провел не совсем обычный прием граждан. Он прошел в режиме видеоконференции, и посторонних там не было. Только сам глава СК, его подчиненные из тех регионов, откуда были заявители, и, конечно, сами граждане.
Фото: sledcom.ru Фото: sledcom.ru
Фото: sledcom.ru

О чем там говорилось, корреспонденту "РГ" рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

На Эльбрусе через три дня поисков нашли пропавшего туриста

Так, жительница Якутии пожаловалась Бастрыкину на волокиту местного следствия при расследовании уголовного дела об исчезновении в 2013 году ее внучки 2009 года рождения и ее подруги. До сих пор о пропавших девочках ничего не известно. Следствие неоднократно приостанавливалось. Глава СК подчеркнул, что уголовные дела о преступлениях, совершенных против детей, требуют особого внимания и принципиального подхода. Нельзя затягивать сроки следствия и необоснованно их приос­танавливать. Он поручил забрать дело в центральный аппарат ведомства. А в Якутию поедут специалисты из Криминалистического центра СКР.

Следующей была москвичка, которая пожаловалась на расследование по делу о розыске ее отца. Он пропал во время рыбалки в Сахалинской области в июле 2020 года. По словам дочери, два месяца следствием не предпринималось никаких действий, и только 1 октября дело было принято к производству областным следственным управлением. Дочь не верит в версию о том, что мужчина утонул, так как, по ее словам, река в это время года в том месте, где рыбачил отец, мелкая, и тело его до сих пор не обнаружено.

Выслушав отчет подчиненных об этом расследовании, Александр Бастрыкин раскритиковал работу следственного управления по Сахалинской области и велел провести служебную проверку деятельности местного руководства. А уголовное дело также передано в центральный аппарат. На место ЧП поедут специалисты из Москвы.

Человек пропал на рыбалке в июле 2020 года. Но лишь 1 октября его дело было принято к производству

Жительница Астрахани потеряла 31-летнего сына. Молодой человек погиб в 2015 году, когда в составе рабочей бригады частной строительной организации прибыл на территорию аэродрома Чкаловский для проведения отделочных работ. Там он вошел в помещение подстанции и был смертельно травмирован электрическим током. От удара током пострадал и другой рабочий, который получил ожоги кистей рук. Уголовное дело было возбуждено Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте. Но мать сомневается, что причастные к гибели ее сына будут найдены и наказаны. Бастрыкин поручил своему подразделению в кратчайшие сроки провести дополнительные экспертизы, закончить предварительное следствие и направить дело в суд.

Проблема, с которой люди обратились в главе СК, очень серьезная. Каждый год пропадает около 120 тысяч человек. Большинство из них - 80 процентов - уехав­шие на заработки. Примерно 23 тысячи - пропавшие дети. Ход рассмотрения всех жалоб взят главой СК России на личный контроль.

Происшествия ЧП Правительство Следственный комитет

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