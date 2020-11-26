Глава Следственного комитета России провел не совсем обычный прием граждан. Он прошел в режиме видеоконференции, и посторонних там не было. Только сам глава СК, его подчиненные из тех регионов, откуда были заявители, и, конечно, сами граждане.

О чем там говорилось, корреспонденту "РГ" рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Так, жительница Якутии пожаловалась Бастрыкину на волокиту местного следствия при расследовании уголовного дела об исчезновении в 2013 году ее внучки 2009 года рождения и ее подруги. До сих пор о пропавших девочках ничего не известно. Следствие неоднократно приостанавливалось. Глава СК подчеркнул, что уголовные дела о преступлениях, совершенных против детей, требуют особого внимания и принципиального подхода. Нельзя затягивать сроки следствия и необоснованно их приос­танавливать. Он поручил забрать дело в центральный аппарат ведомства. А в Якутию поедут специалисты из Криминалистического центра СКР.

Следующей была москвичка, которая пожаловалась на расследование по делу о розыске ее отца. Он пропал во время рыбалки в Сахалинской области в июле 2020 года. По словам дочери, два месяца следствием не предпринималось никаких действий, и только 1 октября дело было принято к производству областным следственным управлением. Дочь не верит в версию о том, что мужчина утонул, так как, по ее словам, река в это время года в том месте, где рыбачил отец, мелкая, и тело его до сих пор не обнаружено.

Выслушав отчет подчиненных об этом расследовании, Александр Бастрыкин раскритиковал работу следственного управления по Сахалинской области и велел провести служебную проверку деятельности местного руководства. А уголовное дело также передано в центральный аппарат. На место ЧП поедут специалисты из Москвы.

Человек пропал на рыбалке в июле 2020 года. Но лишь 1 октября его дело было принято к производству

Жительница Астрахани потеряла 31-летнего сына. Молодой человек погиб в 2015 году, когда в составе рабочей бригады частной строительной организации прибыл на территорию аэродрома Чкаловский для проведения отделочных работ. Там он вошел в помещение подстанции и был смертельно травмирован электрическим током. От удара током пострадал и другой рабочий, который получил ожоги кистей рук. Уголовное дело было возбуждено Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте. Но мать сомневается, что причастные к гибели ее сына будут найдены и наказаны. Бастрыкин поручил своему подразделению в кратчайшие сроки провести дополнительные экспертизы, закончить предварительное следствие и направить дело в суд.

Проблема, с которой люди обратились в главе СК, очень серьезная. Каждый год пропадает около 120 тысяч человек. Большинство из них - 80 процентов - уехав­шие на заработки. Примерно 23 тысячи - пропавшие дети. Ход рассмотрения всех жалоб взят главой СК России на личный контроль.