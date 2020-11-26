Белорусы отправили свои тяжеловесы для участия в ралли "Дакар-2021"

В Саудовскую Аравию, которая уже во второй раз готовится принять в этом столетии прославленный ралли-рейд, 26 ноября отправились на лафетах из белорусской столицы спортивные тяжеловесы. Последний марафон мирового автопрома завершился еще до пандемии, однако, увы, с тех пор были отменены многие крупные соревнования, а "Дакар-2021" оказался на их фоне завидным исключением.

И прославленная команда "МАЗ-СПОРТавто", подтверждает БЕЛТА, в нем примет участие. В состав экипажей уже утверждены пилоты Сергей Вязович и Алексей Вишневский, штурманы Павел Гаранин и Максим Новиков, а также механики Антон Запорощенко и Сергей Сачук.

Впервые на "Дакаре", по информации обозревателей, будут соревноваться сразу два белорусских "капотника", больше половины их узлов и агрегатов которых произведены на предприятиях холдинга "Белавтомаз". Еще одним новшеством, информируют в команде, станут для штурманов роудбуки с маршрутом перед каждым этапом. Более того, некоторые категории пелетона будут переведены на цифровые карты.

Естественно, что и на предстоящий марафон негативное влияние оказала эпидемиологическая ситуация, констатируют с огорчением организаторы. Во-первых, большинство команд сократили число своих экипажей, а некоторые просто объявили о пропуске мирового состязания.

И то, что "удалось подготовиться к гонке и принять в ней участие, - большая заслуга команды, завода и наших болельщиков, которые в нас верят. Гонщики и техника готовы к серьезной борьбе и испытаниям на выносливость", - подчеркнули в команде "МАЗ-СПОРТавто".

Спортивные МАЗы, информирует агентство, морским путем доставят в порт Марселя, где в начале декабря их погрузят на паром. К сожалению, стало известно, что из-за пандемии предварительные технические проверки отменены, а обязательные пройдут уже только на Аравийском полуострове.

Что касается будущего марафона, то гонка стартует 3 января в Джидде и завершится там же 15 января. Пилотов ожидает дюжина сложных трасс с единственным днем отдыха в Хаиле. Кроме того, карантин внес коррективы и в маршрут предстоящих соревнований. Организаторам пришлось отказаться от планов привезти караваны в Египет и Иорданию. Зато маршрут ралли, полагают они, станет компактнее. Он пройдет исключительно в северо-западной части Саудовской Аравии.

А вот основным соперником белорусов по-прежнему будет прославленная российская команда "КАМАЗ-мастер". Действующий чемпион ралли по традиции представит четыре экипажа. К сожалению, в предстоящем году "Дакар" пропустит команда Team De Rooy, которая, как и "МАЗ-СПОРТавто", входит в число фаворитов ралли-рейдов.

Остается только напомнить, что ранее белорусская команда дважды становилась призером "Дакара": в 2018 году белорусы привезли в Минск серебро, а в 2020 году гонщики вошли в первую тройку лидеров.

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