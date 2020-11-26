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26.11.2020 19:00
Рубрика: Экономика

Безработица в октябре сократилась по сравнению с сентябрем

Текст: Алексей Дуэль
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Уровень безработицы в России в октябре остался на уровне 6,3%, подсчитал Росстат. По сравнению с сентябрем безработных стало на 83 тысячи человек меньше, уточнили в ведомстве. Однако при 75 миллионах человек, относящихся к рабочей силе, такое изменение не отразилось на процентом показателе.

Фото: iStock
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"Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в октябре 2020 года составила 75 миллионов человек, из них 70,3 миллиона человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 4,7 миллиона человек - как безработные, соответствующие критериям МОТ (т.е. не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю)", - объяснили в статистическом ведомстве.

Сокращению безработицы помогло отсутствие притока трудовых мигрантов, которые из-за закрытых границ не смогли приехать в Россию на заработки. Кроме того, прекратилось автоматическое начисление пособия по безработице в повышенном размере, что побуждает людей активнее искать себе источник доходов.

Число безработных обоего пола в октябре оказалось абсолютно одинаковым, однако уровень безработицы у женщин (6,4%) оказался выше того же показателя у мужчин (6,1%). Это объясняется особенностями демографической структуры населения. Семь из десяти безработных россиян в октябре были горожанами, однако в целом на селе вопрос с работой стоит острее. В сельской местности уровень безработицы в октябре держался на отметке 8,2%, тогда как в городах - только 5,7%.

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