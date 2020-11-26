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Рубрика: Спорт

Остров может

"Восток-65" из Южно-Сахалинска вышел в полуфинал мужского Кубка России
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 268(8322)
Известны уже три полуфиналиста розыгрыша Кубка страны среди мужских команд. Это самый восточный коллектив турнира "Восток-65" с острова Сахалин, "Купол-Родники" (Ижевск) и БК "Самара". Последний участник сильнейшего квартета определится в начале декабря, когда клубы Суперлиги 1 из Свердловской области "Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда) и "Уралмаш" (Екатеринбург) проведут повторный матч четвертьфинала.
Игрок сахалинского клуба "Восток-65" Григорий Шуховцов за два матча против столичной команды МБА набрал 34 очка. Фото: Михаил Синицын

Пока турнир с выбыванием проще всего проходит для действующего обладателя трофея БК "Самара". Волжане по регламенту были свободны от игр на стадии 1/8 финала, а в следующем раунде так и не встретились с командой "Университет-Югра" (Сургут), испытывающей целый спектр проблем, связанных с нынешней пандемией.

Из двух реально состоявшихся и полностью завершившихся противостояний четвертьфинала выделим прошедшие в столице две битвы между московским МБА и "Востоком-65" из Южно-Сахалинска. В первой встрече островитяне взяли верх с минимальной разницей в счете - 81:80, во второй их перевес тоже был незначительным - 64:61. Матчи получились весьма напряженными.

Удивительно: друг с другом играли команды Суперлиги 1, второго по значимости дивизиона национального чемпионата, но в составах хватало баскетболистов, в разное время привлекавшихся в сборную России. У МБА это участник ЧМ-2019 Андрей Сопин, выпускник американского университета штата Аризона Руслан Патеев, бронзовый призер Универсиады-2015 Никита Баринов. Представитель "Востока-65" Никита Балашов как раз сейчас находится в расположении сборной, готовящейся к матчам квалификации Евро-2022 в Эстонии. У его одноклубника Григория Шуховцова есть звание чемпиона Единой лиги, которого он добился в сезоне 2013/14 как игрок нашего флагмана ЦСКА. Именно Шуховцов и блистал в матчах с МБА - суммарно 34 очка и 20 подборов за две игры.

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