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26.11.2020 19:55
Рубрика: Власть

Больше не беженцы

В Карабах вернулись 17 тысяч жителей
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 268(8322)
Главная примета возвращающейся в Карабах мирной жизни - все большее количество людей на улицах Степанакерта. Минобороны России практически каждый день рассказывает о новых сотнях беженцев, вновь обретших родные крышу и стены.

"Ежесуточно при содействии российских миротворцев в Нагорный Карабах с территории Армении возвращаются более двух тысяч беженцев. Всего же в места прежнего проживания вернулись свыше 17 тысяч жителей", - сообщил официальный представитель нашего военного ведомства генерал Игорь Конашенков.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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За тем, чтобы эти люди больше не услышали взрывы и выстрелы, внимательно следят российские солдаты и офицеры. Пока поводов для беспокойства нет - режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

Кроме того, миротворцы помогают местным властям ликвидировать последствия войны. Под присмотром наших "голубых касок" в Степанакерт накануне доставили более 300 тонн строительных материалов. А специалисты Центра гуманитарного разминирования очистили от взрывоопасных предметов 2 гектара земли и 3 километра дорог. Военные также проверили 78 зданий, в том числе две школы и станции фильтрации и очистки воды. Как оказалось, не зря. В ходе разминирования обнаружили 144 взрывоопасных предмета. Их вывезли на специальный полигон и уничтожили.

Скоро жителей Нагорного Карабаха начнут принимать специалисты медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа. Их командировало на Южный Кавказ Минобороны России. Там сказали, что делить пациентов на "наших" и "не наших" - военных и гражданских - военврачи не станут.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Минобороны Проблема Нагорного Карабаха

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