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Рубрика: Власть

Собачья забота

Бизнес могут привлечь к строительству приютов для животных
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 268(8322)
Соглашения о государственно-частном партнерстве предлагается разрешить заключать на строительство приютов для бездомных животных. Законопроект, вводящий такую возможность, разработали глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и депутат Марат Бариев.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Законопроект дополняет перечень соглашений о государственно-частном партнерстве "приютами для животных без владельцев в целях развития в России гуманного обращения с животными". Отмечается, что для этого не понадобится дополнительная нагрузка на федеральный, субъектовый или муниципальный бюджеты.

Фото: Архив центра "Мата-мата"
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Владимир Бурматов напомнил, что с этого года вступили в силу нормы закона об ответственном обращении с животными. Они в том числе регулируют работу приютов и не допускают жестокое обращение с такими питомцами. При этом во многих регионах, по словам парламентария, вовсе нет приютов для животных либо их недостаточно. Общая обеспеченность регионов необходимым количеством приютов составляет на сегодня максимум 25 процентов. Основная же проблема нехватки - недостаточное финансирование.

Государственно-частное партнерство, по словам Бурматова, может стать одной из форм поддержки строительства приютов для зверей.

При этом сегодня ни государственные, ни муниципальные власти не вправе заключать подобные соглашения с предпринимателями. В связи с этим парламентарии и предлагают пересмотреть действующие нормы законодательства.

В настоящее время законопроект уже направлен в правительство России.

"Если замечаний из кабинета министров не поступит, то мы будем вносить проект закона в Государственную Думу. Если будут, то сначала отработаем их и потом внесем", - уточнил Бурматов.

Закон об ответственном обращении с животными защищает их от жестокого обращения, в том числе запрещает организацию боев, их умерщвление без заключения ветеринаров, натравливание одних зверей на других.

Фото: РИА Новости
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Он также регламентирует создание и работу приютов для животных. Бездомных зверей должны помещать в приюты, где их обязаны привить, простерилизовать и, если не получится вернуть их владельцам или пристроить, выпустить в прежнее место обитания. Отпустить могут только тех животных, которые не проявляют немотивированной агрессии. В противном случае их должны оставить доживать в приюте.

В рамках государственно-частного партнерства в России строят в основном дорожную инфраструктуру - крупные автотрассы, мосты, путепроводы. Но также бизнес привлекают и к строительству школ, детских садов, поликлиник, санаториев, учреждений культуры и других социальных объектов.

Идет обсуждение и идеи о строительстве в рамках государственно-частного партнерства в регионах вытрезвителей. Работа начнется как только будет узаконен статус таких учреждений и определено ответственное за их работу ведомство.

Председатель правления Национального центра государственно-частного партнерства Павел Селезнев недавно рассказывал в интервью "Российской газете", что на ближайшую перспективу можно рассчитывать на привлечение средств совместно от государства и бизнеса в таких отраслях, как IT-инфраструктура, общественный транспорт и обращение с твердыми коммунальными отходами.

Власть Безопасность Правоохранительная система Законопроекты и комментарии

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