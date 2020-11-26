В 2021 году вакцина от коронавируса станет доступной всем желающим, а качество медпомощи повысится благодаря модернизации первичного звена, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Всероссийском конгрессе пациентов.

Уже в декабре - январе объемы выпущенной вакцины позволят начать массовую иммунизацию населения. Сегодня в России более 780 тысяч пациентов с COVID-19 лечатся амбулаторно и еще более 200 тысяч - в стационарах.

Он также рассказал, что часть средств из бюджета 2021 года, запланированных на модернизацию первичного звена, можно будет потратить в этом году на закупку транспорта для медорганизаций, и в регионы он поступит уже в декабре, следует из слов министра. "Есть потребность как в автомобилях "скорой помощи", так и дополнительном транспорте для врачей, которым приходится выезжать к пациентам, проживающим в отдаленных районах, всего необходимо 2700 машин", - сказал он. В следующем году россиянам станет доступнее диспансеризация, новые услуги по полису ОМС смогут получить онкологические пациенты. А сами медорганизации в системе ОМС смогут зарабатывать больше на зарплаты своим работникам.

Регионам нужны и автомобили "скорой помощи", и транспорт для врачей - всего 2700 машин

Для эффективности планирования в следующем году будут созданы регистры пациентов и получателей льготных лекарств. Также Мурашко напомнил, что в этом году расширен список высокозатратных нозологий - заболеваний, при которых гражданам предоставляются бесплатные лекарства, а в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП) добавились 25 наименований. Запущены новые фармпроизводства, возобновлены поставки лекарств в аптеки после сбоя в системе маркировки.