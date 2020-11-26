Что смотреть на Фестивале немецкого кино в уикэнд

В Москве продолжается 19-й Фестиваль немецкого кино. В этот уикэнд он предложит москвичам несколько весьма разнообразных картин. Мы посмотрели почти все и теперь рассказываем, из чего можно выбрать.

"Кокон"

Фото: kinopoisk.ru

В пятницу идёт один фильм - мамблкор о взрослении четырнадцатилетней школьницы-тихони, которая одновременно с либидо обнаруживает в себе тягу к представительницам своего пола. Первые романтические чувства и первые попытки противостоять внешним вызовам сопровождаются первыми большими обидами и первыми разочарованиями - собственно, этим содержательная сторона фильма и исчерпывается. Происходит всё в декорациях спальных районов летнего Берлина - так что среди тех, кто неравнодушен к этому городу, у "Кокона" может найтись дополнительная благодарная аудитория.

"Артерии мира"

Фото: kinopoisk.ru

Целых четыре фильма москвичи увидят в субботу. Один из них - открывавшая фестиваль комедия с Тилем Швайгером "Небеса подождут". Другой - "Артерии мира". Внешне ничего немецкого в этой ленте совместного производства с Монголией нет - германская сторона приняла посильное участие в решении технических задач. Здесь рассказывается о нелегком быте монгольских кочевников: они вынуждены бороться с интервенцией алчных золотодобытчиков, разрушающих экосистему их родных степей. В этой недоброй суете переживает свои маленькие неприятности и не по-детски большие трагедии паренёк, волею обстоятельств оказывающийся в самом центре конфликта взрослых дядек и тётек. Не слишком насыщенный событиями, но красивый фильм с чётким, пусть и безнадёжным призывом к человечеству хоть о чём-нибудь наконец задуматься.

"Прослушивание"

Фото: kinopoisk.ru

Участник конкурса фестиваля в Торонто и обладатель пары премий смотров поменьше, фильм Ины Вайсе покажет историю замужней женщины, которая тяжело переживает скорое приближение старения. В браке не всё в порядке - хотя привязанность к мужу ещё не исчезла, встречи с любовником-коллегой дают гораздо больше ощущений, необходимых, чтобы, что называется, "почувствовать себя живой". Параллельный фронт проблем создаёт сын-подросток, замыкающийся в себе и всё агрессивнее настаивающий на самостоятельности. Недопонимание дома приводит к переключению воспитательной активности героини на ученика - она преподаёт игру на скрипке. Но и тому, робкому и молчаливому парню, сложно перенести такую аномально требовательную внимательность. Словом, здесь есть всё, за что любят (и за что не любят) европейские фестивальные драмы.

"Другая правда"

Фото: kinopoisk.ru

Определённо, одна из самых интересных работ текущего смотра - фильм Йоханнеса Набера (лауреат ММКФ-2010 за дебют "Албанец") об истоках Иракской войны. Шпионский комедийный триллер рассказывает о курьёзных событиях, предшествовавших вторжению коалиции западных стран в Ирак и свержению Саддама Хусейна. Набер увлекательно, без сглаживания углов и со злой иронией показал, как цепочка безответственных и бесчестных поступков самых разных людей - от бесправного беженца до представителей политической верхушки ФРГ и США - привела к развязыванию конфликта с сотнями тысяч жертв среди мирного населения. Что ценно, всех собак вешать на, казалось бы, главного виновника - эгоистичного араба, ради немецкого паспорта оклеветавшего и поставившего под удар свою страну - авторы фильма принципиально отказываются. И демонстрируют идеологов "экспорта демократии" на Ближний Восток во всём блеске их наносной гуманности.

"Слёборн"

Фото: kinopoisk.ru

А в воскресенье публику ждёт кое-что особенное - первые серии ещё не утратившего свежести немецко-датского проекта Netflix. Сюжет - апокалиптичный и предельно актуальный: внезапная эпидемия, перевернувшая привычный мир простых людей с ног на голову. У юной красавицы Эвелин в последнее время жизнь не ладится: родители явно близки к разводу, а троих мелких братцев повесили ей на шею. У неё же в голове сплошь легкомысленные любовные переживания, да тут ещё и забеременеть от школьного психолога (предположительно) угораздило. Но когда на её отдалённый от остального мира островок (вымышленный) недалеко от немецко-датской границы приплывает загадочная яхта с двумя заражёнными невесть чем трупами, всё это отходит на второй план. Вскоре выясняется, что зараза, сопровождающаяся такими малоприятными симптомами, как кровь из глаз и кровавый кашель, убивает в кратчайшие сроки. Ну а дальше - полный апокалиптический набор: изоляция, суетливые и растерянные попытки властей удержать и побороть напасть, радикальная оппозиция карантину и очень европейское неприятие чрезвычайных мер, теории заговоров и, собственно, заговоры. Вполне подходящее зрелище для конца 2020 года.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Расписание сеансов - здесь.