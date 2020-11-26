Что смотреть на Фестивале немецкого кино в уикэнд

"Кокон"
В пятницу идёт один фильм - мамблкор о взрослении четырнадцатилетней школьницы-тихони, которая одновременно с либидо обнаруживает в себе тягу к представительницам своего пола. Первые романтические чувства и первые попытки противостоять внешним вызовам сопровождаются первыми большими обидами и первыми разочарованиями - собственно, этим содержательная сторона фильма и исчерпывается. Происходит всё в декорациях спальных районов летнего Берлина - так что среди тех, кто неравнодушен к этому городу, у "Кокона" может найтись дополнительная благодарная аудитория.
"Артерии мира"
Целых четыре фильма москвичи увидят в субботу. Один из них - открывавшая фестиваль комедия с Тилем Швайгером "Небеса подождут". Другой - "Артерии мира". Внешне ничего немецкого в этой ленте совместного производства с Монголией нет - германская сторона приняла посильное участие в решении технических задач. Здесь рассказывается о нелегком быте монгольских кочевников: они вынуждены бороться с интервенцией алчных золотодобытчиков, разрушающих экосистему их родных степей. В этой недоброй суете переживает свои маленькие неприятности и не по-детски большие трагедии паренёк, волею обстоятельств оказывающийся в самом центре конфликта взрослых дядек и тётек. Не слишком насыщенный событиями, но красивый фильм с чётким, пусть и безнадёжным призывом к человечеству хоть о чём-нибудь наконец задуматься.
"Прослушивание"
Участник конкурса фестиваля в Торонто и обладатель пары премий смотров поменьше, фильм Ины Вайсе покажет историю замужней женщины, которая тяжело переживает скорое приближение старения. В браке не всё в порядке - хотя привязанность к мужу ещё не исчезла, встречи с любовником-коллегой дают гораздо больше ощущений, необходимых, чтобы, что называется, "почувствовать себя живой". Параллельный фронт проблем создаёт сын-подросток, замыкающийся в себе и всё агрессивнее настаивающий на самостоятельности. Недопонимание дома приводит к переключению воспитательной активности героини на ученика - она преподаёт игру на скрипке. Но и тому, робкому и молчаливому парню, сложно перенести такую аномально требовательную внимательность. Словом, здесь есть всё, за что любят (и за что не любят) европейские фестивальные драмы.
"Другая правда"
Определённо, одна из самых интересных работ текущего смотра - фильм Йоханнеса Набера (лауреат ММКФ-2010 за дебют "Албанец") об истоках Иракской войны. Шпионский комедийный триллер рассказывает о курьёзных событиях, предшествовавших вторжению коалиции западных стран в Ирак и свержению Саддама Хусейна. Набер увлекательно, без сглаживания углов и со злой иронией показал, как цепочка безответственных и бесчестных поступков самых разных людей - от бесправного беженца до представителей политической верхушки ФРГ и США - привела к развязыванию конфликта с сотнями тысяч жертв среди мирного населения. Что ценно, всех собак вешать на, казалось бы, главного виновника - эгоистичного араба, ради немецкого паспорта оклеветавшего и поставившего под удар свою страну - авторы фильма принципиально отказываются. И демонстрируют идеологов "экспорта демократии" на Ближний Восток во всём блеске их наносной гуманности.
"Слёборн"
А в воскресенье публику ждёт кое-что особенное - первые серии ещё не утратившего свежести немецко-датского проекта Netflix. Сюжет - апокалиптичный и предельно актуальный: внезапная эпидемия, перевернувшая привычный мир простых людей с ног на голову. У юной красавицы Эвелин в последнее время жизнь не ладится: родители явно близки к разводу, а троих мелких братцев повесили ей на шею. У неё же в голове сплошь легкомысленные любовные переживания, да тут ещё и забеременеть от школьного психолога (предположительно) угораздило. Но когда на её отдалённый от остального мира островок (вымышленный) недалеко от немецко-датской границы приплывает загадочная яхта с двумя заражёнными невесть чем трупами, всё это отходит на второй план. Вскоре выясняется, что зараза, сопровождающаяся такими малоприятными симптомами, как кровь из глаз и кровавый кашель, убивает в кратчайшие сроки. Ну а дальше - полный апокалиптический набор: изоляция, суетливые и растерянные попытки властей удержать и побороть напасть, радикальная оппозиция карантину и очень европейское неприятие чрезвычайных мер, теории заговоров и, собственно, заговоры. Вполне подходящее зрелище для конца 2020 года.
С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.
Расписание сеансов - здесь.