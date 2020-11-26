ЦСКА сыграл вничью с "Фейенордом" в матче Лиги Европы

Футболисты московского ЦСКА не смогли обыграть голландский "Фейенорд" в матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы. Встреча в Москве завершилась вничью - 0:0.

Несмотря на не самый удачный старт в Лиге Европы, армейцы даже с двумя набранными очками еще не лишились шансов на выход из группы. Но для продолжения борьбы в четверг команде Виктора Ганчаренко необходимо было брать реванш у голландского клуба за поражение в Роттердаме.

Первый тайм встречи прошел с небольшим перевесом хозяев, но вот с точностью ударов в завершающей стадии снова возникли проблемы. "Фейенорд" отвечал опасными атаками и по ударам в створ ворот даже опередил москвичей.

После перерыва гости почти сразу остались вдесятером. Николай Йоргенсен заработал совершенно желтую карточку, которая стала для него второй. Оставшись в меньшинстве, "Фейенорд" ушел в глухую оборону. ЦСКА как ни старался, но преодолеть ее так и не сумели. Как итог, нулевая ничья, которая устроила голландский клуб.

После четырех туров у ЦСКА 3 очка, у "Фейенорда" - 5. Лидирует загребское "Динамо", которое после победы над "Вольфсбергом" набрало 8 баллов. В активе австрийского клуба осталось 4 очка.

Российские клубы провели в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы уже 16 матчей и до сих пор не одержали ни одной победы. Результат, мягко говоря, не самый приятный.