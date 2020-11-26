Деятельность армии одобряют более трех четвертей россиян

По данным социологов Всероссийского центра изучения общественного мнения, более трех четвертей опрошенных россиян (если быть совсем точным, 77,9 процента) поддержали и одобрили деятельность армии. На втором месте среди получивших поддержку общественных институтов оказалась Русская православная церковь (58,4 процента респондентов). Третье место занимают правоохранительные органы (их работу поддерживает 52,3 процента опрошенных).

СМИ получили чуть более низкий результат - 42,1 процента одобряющих. К слову, это почти на 10 процентов меньше, чем в прошлом году.

Далее по ниспадающей идут Общественная палата (39,6 процента), судебная система (35,4), профсоюзы (35,1) и политические партии (33).