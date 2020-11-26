Дело бывшего футболиста Романа Широкова, избившего арбитра, будет рассмотрено в общем порядке. Сторона игрока просила провести судебное разбирательство в особом порядке, предполагающем более мягкое наказание, однако мировой судья столичного района Сокольники в ходе слушания соответствующее ходатайство отклонил. Рассмотрение дела по существу назначено на 4 декабря.

Выходя из суда, Роман Широков упрекнул прессу в нарушении социальной дистанции. В августе, избивая судью, он ее тоже, мягко говоря, не соблюдал. Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС / twitter.com / @moscowtimes

Российский футбол в последнее время буквально тянет в суд. Совсем недавно там засветились Кокорин и Мамаев, теперь пришло время Романа Широкова.

Еще будучи действующим футболистом, Широков прославился своей вызывающей бескомпромиссностью. Насколько тонко он понимал игру, настолько же порой грубой, даже хамской была его манера общения. В работе на телевидении Широков грубости успешно избегал. А бескомпромиссность пригодилась: прямые суждения Широкова звучали свежо и откровенно.

Но одно дело - жалить словом, другое - ногами. Судя по всему, эта граница для Широкова была условной. В августе прямо по ходу матча любительского турнира он набросился на арбитра Никиту Данченкова, собиравшегося показать ему красную карточку за нецензурную брань и несогласие с судейскими решениями. Сначала несколько раз ударил 24-летнего парня в лицо, потом пытался бить его, уже лежащего на земле, ногами. Если в деле с Кокориным и Мамаевым потребовалось смотреть записи с камер наблюдения, то здесь все происходило посреди бела дня, на глазах у многих и было очевидно. Только не для Широкова.

На самом деле, эмоциями можно если не оправдать, то объяснить многое. Хоть раз хоть немного срывался, наверное, каждый из нас. Страшно, когда человек не чувствует ответственности за свой проступок, не понимает, что он сделал не так.

Сторона игрока просила провести судебное разбирательство в особом порядке, предполагающем более мягкое наказание, однако мировой судья столичного района Сокольники ходатайство отклонил

- Если бы он принес искренние извинения, всё бы было иначе, - признался потом Данченков. - При первом разговоре даже извинений не было никаких. Он просто хотел это дело замять, поговорить со мной один на один. Но я сразу отказался. Я еще находился в состоянии шока, рядом со мной были организаторы турнира, ждали "скорой помощи", довели меня до раздевалки. А извинений не было. Я сказал, что ничего не получится, и Широков уехал.

Но в суде, как и на поле, нужно действовать по правилам. Широков это, видимо, понял, когда прокуратура утвердила обвинение по статье п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, из хулиганских побуждений), предусматривающей в качестве максимального наказания лишение свободы до двух лет. Вот тут сторона Широкова и попросила рассмотреть дело в особом порядке. Он, с одной стороны, подразумевает полное признание вины, с другой, делает процедуру судебного разбирательства более упрощенной и, главное, гарантирует виновному смягчение наказания.

Да только потерпевшая сторона, согласие которой для особого порядка было необходимо, если говорить футбольным языком, на финт Широкова не купилась. И в среду официально заявила об этом на суде. Заседание проходило без слушателей и прессы из противокоронавирусных соображений. Мировой судья поддержал Данченкова и его адвоката.

Широков таким исходом вряд ли остался доволен. Общение с прессой, в которой не было недостатка на улице, Роман провел в типичной для себя манере.

- Вы Правила дорожного движения соблюдайте, что же вы делаете, - цедил в обычной своей манере игрок, пробираясь через журналистов с микрофонами к своему автомобилю. - Вы руки-то уберите, социальную дистанцию соблюдайте, и будет всё нормально. Вы уже десять раз до меня дотронулись...

Никита Данченков, тоже присутствовавший на суде, выглядел решительно:

- Я пойду до конца. Материальная компенсация меня не интересует. Это дело чести. Нельзя ни во что не ставить футбольных арбитров. И еще хочу показать, что, каким бы человек ни был знаменитым и богатым, нельзя ему делать всё, что вздумается.