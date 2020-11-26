Диктант онлайн: в напечатанном тексте школьники лучше видят ошибки

Более 15 тысяч школьников 5-7 классов попробовали свои силы в интерактивном диктанте, который совместно с проектом "Тотальный диктант" провели эксперты Яндекс.Учебника. Тексты с автоматической проверкой на 120-150 слов на основе программы предыдущего учебного года можно было прослушать онлайн, а диктовал их популярный у молодежи сегодня хип-хоп исполнитель и рэпер Feduk.

Какие ошибки чаще всего допускают школьники? Чем диктант в интернете отличается от обычного, в классе? Могут ли онлайн-диктанты заменить традиционные? Об этом рассказал директор по развитию образовательных инициатив "Яндекса" Дмитрий Растворов.

Дмитрий, диктант - это, в первую очередь, текст. О чем писали школьники?

Дмитрий Растворов: Не секрет, что некоторые дети не любят диктанты или даже боятся их. Мой опыт работы в школе это подтверждает. Ведь "диктант" сразу ассоциируется с проверкой и контролем. И тексты, которые выбирают для диктовки, часто скучны для детей. Для нас важно было их заинтересовать. А что сегодня "в топе" у современных школьников? Гаджеты, информационные технологии. Мы решили в текстах рассказать о технологиях в жизни современного человека. Так, пятиклассники слушали рассказ о том, как дрон спасает птенца, ученики 6 классов узнали, как создать безопасный пароль, а в 7 классе через диктант рассказали про искусственный интеллект - что это такое и как его применять.

И тем не менее именно проверка знаний и их закрепление - главная цель диктанта. Онлайн-формат для этого подходит?

Дмитрий Растворов: Конечно, главная задача диктанта по русскому - сформировать у школьников умение писать без ошибок. Поэтому мы предложили ребятам после диктанта выполнить еще несколько привычных для них заданий: все виды разборов - грамматический, морфологический, работу с текстом и работу над ошибками. Онлайн-формат органично дополняет традиционный формат диктанта. Подчеркну, именно дополняет, а не заменяет.

А как быть сегодня с навыком письма "от руки"? Ведь дети максимально погружены в компьютер и привыкли нажимать на кнопки клавиатуры.

Дмитрий Растворов: От руки писать очень важно! Мы предложили онлайн-диктанты именно с 5 класса, так как в начальной школе одна из главных задач - научиться писать. К 5 классу этот навык уже практически закреплен. И речь о сохранении привычного диктанта, который можно органично дополнить технологиями. Но учит все равно учитель, и нет ничего плохого в том, что в этом ему будут помогать разные цифровые "инструменты", такие как онлайн-диктант.

Где чаще всего ошибались школьники?

Дмитрий Растворов: Общая для всех классов "проблема" - проверяемые безударные гласные в корне слова. Удивительно: эту тему начинают проходить еще в начальной школе, но, оказывается, в 5-7 классах она все еще вызывает сложности. Другая группа ошибок - правописание личных окончаний глаголов, их спряжения. А также написание словарных слов и непроизносимых согласных в словах типа "лестница", "сердце". В 6 классе проходят местоимение - мы заметили частые ошибки у шестиклассников в написании выражений "ни у кого", "кто-нибудь". Были интересные смысловые замены, и это, кстати, типично и для традиционных диктантов. Например, не "появился птенец", а "родился птенец", вместо "еда" - "пища", не "хорошим", а "надежным", а у нескольких ребят "летательный аппарат" превратился в "летальный".

А списать на онлайн-диктанте можно?

Дмитрий Растворов: Тексты создавались специально для проекта, они уникальны - в сети их не найти. Каждый ученик знакомится с текстом в тот момент, когда педагог открывает ему доступ к звуковому файлу. Так что этот "канал" закрыт. Время написания ограничено. Если тратить его на поиски каких-то похожих текстов или вариантов написания слов, то можно просто не успеть. Нельзя написать текст в отдельном документе, а потом просто вставить в поле задания.

В чем основные преимущества диктанта в онлайне для школьников и учителей?

Дмитрий Растворов: Первое - экономия времени учителя. Диктант в традиционном формате всегда занимает (а часто - отнимает) время на уроке. Потом диктанты надо проверять. До сих пор помню, как моя бабушка - учитель русского языка - приносила домой тетради на проверку в огромной сумке. И большая часть этих тетрадок была именно с диктантами. Онлайн-диктант предполагает самостоятельную работу школьника с компьютером, его можно выполнить дома. А учитель сразу видит, за какое время написана работа, какие были ошибки.

Второе - формирование навыка клавиатурного письма и работы с электронными текстами. Когда после школы выпускник поступит в вуз или колледж, ему придется печатать гораздо больше и быстрее. Хорошо, если, выходя из школы, он уже будет к этому готов.

Третье. Диктовка незнакомым для школьников голосом тренирует их способность слышать. Ученики за время учебы привыкают к голосу своего учителя, и послушать новый голос им будет полезно - ярче будут слышны интонации, паузы, да и сами слова.

И еще несколько моментов. Выяснилось, что многим ученикам проще замечать свои ошибки в напечатанном тексте, а не в написанном от руки. Поэтому печатая диктант на компьютере, они ошибаются реже. Здесь важный психологической момент: снижается тревожность ребенка во время работы. Кроме того, во время диктанта ребенок может установить на плеере удобную для себя скорость прочтения текста. Это важно - ведь все дети разные, с разным темпом деятельности и восприятия. Сложные слова вынесены в специальное поле (аналог школьной доски). И результаты диктанта доступны сразу - школьник видит количество орфографических и пунктуационных ошибок, отдельно выделены опечатки. К ошибкам даны краткие комментарии. А учитель может посмотреть статистику по своему классу и потом провести работу над ошибками.