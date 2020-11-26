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26.11.2020 21:07
Рубрика: Власть

Директор Росгвардии обсудил с послом ОАЭ в РФ вопросы сотрудничества

Текст: Михаил Фалалеев
Фото: пресс-служба Росгвардии Фото: пресс-служба Росгвардии
Фото: пресс-служба Росгвардии

26 ноября в Москве состоялась встреча директора Федеральной службы войск национальной гвардии России - главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генерала армии Виктора Золотова и Чрезвычайного и полномочного посла Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации Мухаммеда Ахмеда Султана Иссы Аль-Джабера.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что цель визита делегации Объединенных Арабских Эмиратов - ознакомление с деятельностью нашей национальной гвардии. Перед началом переговоров зарубежные гости осмотрели экспозицию Центрального музея войск национальной гвардии и сделали запись в книге почетных гостей.

Виктор Золотов рассказал гостям, что войска правопорядка имеют богатую историю и в следующем году отметят 210 лет с момента образования. Он ознакомил представителей делегации ОАЭ с основными направлениями деятельности ведомства. Директор Росгвардии напомнил об участии росгвардейцев в международных соревнованиях подразделений специального назначения, которые проводились в их стране. В 2019 году команда Росгвардии заняла четвертое место, а в 2020 - завоевала серебро.

В завершении переговоров генерал армии Виктор Золотов заявил, что Росгвардия всегда готова к конструктивному диалогу и сотрудничеству с зарубежными коллегами.

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