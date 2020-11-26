Для медорганизаций в регионах закупят дополнительный транспорт

В декабре этого регионам закупят медицинский транспорт, приобретенный в рамках программы модернизации первичного медико-санитарного звена, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Всероссийском конгрессе пациентов в четверг, 26 ноября. Он подчеркнул, что это программа следующего года, но частично она будет реализована в этом году.

"Средства передвинуты с 2021 на 2020 год, и в декабре дополнительный автотранспорт начнет поступать в регионы для того, чтобы помочь в работе медицинским работникам уже сейчас", - сказал Мурашко.

Ранее министр отмечал, что всего медицинским организациям в регионах не хватает 2700 машин. Есть потребность как в автомобилях скорой помощи, так и дополнительном транспорте для врачей, которым необходимо добираться к пациентам, проживающим в отдаленных районах. Машины нужны и для того, что оперативно доставлять пациентов в амбулаторные центры на обследование, в том числе - для проведения тестирования на коронавирус.