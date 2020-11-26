До конца года в первичное звено здравоохранения поставят две тысячи машин

Правительство выделит 1,5 миллиарда рублей на приобретение двух тысяч автомобилей для первичного звена здравоохранения, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Транспорт предусмотрен для районных центров, поселков городского типа, малых городов с населением до 50 тысяч человек и сельской местности. "Машины будут приобретены в ближайшее время и поступят в распоряжение врачей на местах", - сказал председатель правительства.

Такие закупки в рамках модернизации первичного звена планировались на следующий год. "Но в сложной ситуации надо действовать на опережение. Важно в сжатые сроки сделать все, чтобы помочь людям. Обращаю внимание Минпромторга, что поставки должны быть осуществлены уже в 2020 году", - заявил Мишустин.