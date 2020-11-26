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26 ноября 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 267(8321)

Федеральный закон от 23 ноября 2020 г. N 384-ФЗ "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России"

Принят Государственной Думой 11 ноября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 18 ноября 2020 года

Внести в часть 1 статьи 1 Федерального закона от 18 марта 2020 года N 49-ФЗ "О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 12, ст. 1641; N 22, ст. 3381) следующие изменения:

1) слова "увеличенных на размер фактически понесенного Банком России убытка от продажи в 2020 - 2023 годах акций кредитных организаций, в отношении которых Банком России осуществлялись меры по предупреждению банкротства, но не более 200 миллиардов рублей," исключить;

2) третье предложение исключить.

Президент Российской Федерации В. Путин