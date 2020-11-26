СК задержал экс-замдиректора ФСИН Максименко

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко. Его задержали и предъявили обвинение в совершении преступления по статье УК - "злоупотребление должностными полномочиями". Об этом сообщается на сайте СК.

По версии следствия, Максименко в 2018 году незаконно организовал заключение госконтрактов на возведение и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)" между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу" ФСИН России. При этом, как отмечается, строительная организация заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения.

В связи с деятельностью Максименко не была выполнена ФЦП на 2018-2019 годы на сумму более 2,1 миллиарда рублей, а в эксплуатацию не ввели 14 объектов уголовно-исполнительной системы.

Ущерб, нанесенный унитарному предприятию, оценивается на сумму свыше 189 миллионов рублей. Эти средства ушли на дополнительные затраты на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение государственных контрактов. В настоящее время проводится работа по сбору и закреплению доказательственной базы.