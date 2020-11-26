Эксперты оценили перспективы малых партий на выборах в Госдуму в 2021 году

Руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов отметил, что значительную роль в их успехе играет пандемия коронавируса. "Новые партии действительно выступят в этот раз достаточно успешно", - считает политолог. Их избирателями, по его мнению, станут те, кто раньше не приходил на голосование, и вчерашние сторонники старых партий.

Эксперт назвал три группы, у которых есть шанс получить представительство в парламенте в 2021 году: тематические (экология, пенсионеры); "абстрактные обновленцы" ("Новые люди") и сторонники старых политических сил, которые в ситуации кризиса хотят более радикальных решений, риторики (малые левые партии, радикальные патриоты).

Профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев также считает, что не меньше трех-четырех малых партий имеют шансы на преодоление пятипроцентных барьеров - среди них и "За правду", и "Новые люди".

Этот тезис он объяснил тем, что традиционные политические силы сейчас находятся "на снижающемся тренде" и в ближайшее время малые партии перетянут часть электората. Кроме того, они привлекут тех избирателей, которые раньше вообще не ходили на выборы, отметил эксперт.

"Малые партии умеют, как они показали, реализовывать свой потенциал", - подчеркнул Матвейчев. Их известность и популярность на уровне страны не велика, но они пока и не участвовали в федеральных кампаниях, заметил он. "Они просто показали на уровне тех регионов, что они умеют решать задачи, которые поставлены, и потенциал реализуют", - сказал эксперт.