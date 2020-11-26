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Рубрика: В мире

ЕС угрожает выйти из переговоров по Brexit

Текст: Максим Макарычев
Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье. Фото: AFP/Tolga Akmen Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье. Фото: AFP/Tolga Akmen
Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье. Фото: AFP/Tolga Akmen

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье предупредил своего британского коллегу Дэвида Фроста, что без серьезного сдвига переговоров на Даунинг-стрит в течение следующих 48 часов он откажется от участия в переговорах по Brexit в Лондоне, которые должны пройти в эти выходные. В ходе видеоконференции Барнье заявил Фросту, что дальнейшие переговоры будут бессмысленными, если Британия окажется не готовой к компромиссу по нерешенным вопросам.

Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
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Если Барнье действительно откажется от продолжения, это станет самым опасным моментом для напряженных переговоров, поскольку до конца переходного периода осталось всего 36 дней, отмечает Guardian. По оценке экспертов, в Брюсселе надеются, что такой шаг заставит британского премьер-министра Бориса Джонсона дать Фросту новые переговорные инструкции. Однако это заявление также может вдохновить тех высокопоставленных деятелей партии тори, которые считают, что отсутствие сделки - лучший результат и Лондон вполне может обойтись без торгового соглашения.

Переговоры в реальном режиме были приостановлены после того, как у одного из членов переговорной группы ЕС был зафиксирован положительный результат на коронавирус. Ожидается, что Барнье выйдет из карантина в четверг вечером. Он должен отправиться в Лондон в пятницу, как только получит отрицательный результат теста на коронавирус.

Во время выступления в Европейском парламенте в среду президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов проявить "творческий подход", чтобы заключить сделку с Британией, но признала, что для подписания соглашения осталось совсем немного времени. "Это решающие дни для переговоров с Соединенным Королевством, - сказала фон дер Ляйен депутатам Европарламента. - Но, честно говоря, я не могу сказать вам сегодня, состоится ли, в конце концов, сделка". Фон дер Ляйен отметила, что правовые соглашения по координации судебной и социальной защиты, торговле товарами и услугами и транспорту почти проработаны. "Тем не менее, есть еще три вопроса, которые могут повлиять на сделку или ее отсутствие", - добавила чиновница, дав понять, что несогласованными остаются вопросы в отношении доступа к британским водам и в части управления, а также выработки единых стандартов.

В мире Европа Великобритания Международные организации Европейский союз Brexit: Великобритания покидает Евросоюз

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