ЕС угрожает выйти из переговоров по Brexit

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье предупредил своего британского коллегу Дэвида Фроста, что без серьезного сдвига переговоров на Даунинг-стрит в течение следующих 48 часов он откажется от участия в переговорах по Brexit в Лондоне, которые должны пройти в эти выходные. В ходе видеоконференции Барнье заявил Фросту, что дальнейшие переговоры будут бессмысленными, если Британия окажется не готовой к компромиссу по нерешенным вопросам.

Если Барнье действительно откажется от продолжения, это станет самым опасным моментом для напряженных переговоров, поскольку до конца переходного периода осталось всего 36 дней, отмечает Guardian. По оценке экспертов, в Брюсселе надеются, что такой шаг заставит британского премьер-министра Бориса Джонсона дать Фросту новые переговорные инструкции. Однако это заявление также может вдохновить тех высокопоставленных деятелей партии тори, которые считают, что отсутствие сделки - лучший результат и Лондон вполне может обойтись без торгового соглашения.

Переговоры в реальном режиме были приостановлены после того, как у одного из членов переговорной группы ЕС был зафиксирован положительный результат на коронавирус. Ожидается, что Барнье выйдет из карантина в четверг вечером. Он должен отправиться в Лондон в пятницу, как только получит отрицательный результат теста на коронавирус.

Во время выступления в Европейском парламенте в среду президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов проявить "творческий подход", чтобы заключить сделку с Британией, но признала, что для подписания соглашения осталось совсем немного времени. "Это решающие дни для переговоров с Соединенным Королевством, - сказала фон дер Ляйен депутатам Европарламента. - Но, честно говоря, я не могу сказать вам сегодня, состоится ли, в конце концов, сделка". Фон дер Ляйен отметила, что правовые соглашения по координации судебной и социальной защиты, торговле товарами и услугами и транспорту почти проработаны. "Тем не менее, есть еще три вопроса, которые могут повлиять на сделку или ее отсутствие", - добавила чиновница, дав понять, что несогласованными остаются вопросы в отношении доступа к британским водам и в части управления, а также выработки единых стандартов.