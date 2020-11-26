Евгений Миронов: Мы снизили цены на билеты в Театре Наций

"Это отработано. Вся информация есть на сайте. Когда ты покупаешь электронный билет, ты можешь его потом сдать. И сейчас вынужденно, еще раз повторю, мы отменяем спектакли, которые были с 50-процентной занятостью, и снова их продаем, теперь уже 25 процентов", - сказал Миронов в эфире телеканала "Россия 24".
"И цены на билеты мы снизили, безусловно", - добавил он.
Пока Евгений Миронов не готов делать никаких прогнозов. Будут ли ограничения действовать до 15 января или их решат продлить, этого не знает никто. Но Миронов уверен, что театр - "не самая опасная зона", здесь делается все необходимое для безопасности и комфорта зрителей.
Но даже в таких непростых условиях артисты рады возможности выходить на сцену и играть для зрителей. "На Западе все театры закрыты. Мы, слава богу, как играли, так и играем. Мы ничего специально не изменяли", - отметил Миронов.
Напомним, что новые ограничения в Москве начали действовать с 13 ноября. До 15 января 2021 года максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25 процентов от вместимости зала.