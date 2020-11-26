Евгений Миронов: Мы снизили цены на билеты в Театре Наций

Театр Наций принял решение отменить все спектакли, билеты на которые продавались с учетом 50-процентной заполняемости зала. И теперь снова их продает, но уже учитывая, что в зрительном зале будут заняты лишь 25 процентов мест. Более того, по словам художественного руководителя театра Евгения Миронова, цены на билеты были снижены.

"Это отработано. Вся информация есть на сайте. Когда ты покупаешь электронный билет, ты можешь его потом сдать. И сейчас вынужденно, еще раз повторю, мы отменяем спектакли, которые были с 50-процентной занятостью, и снова их продаем, теперь уже 25 процентов", - сказал Миронов в эфире телеканала "Россия 24".

"И цены на билеты мы снизили, безусловно", - добавил он.

Пока Евгений Миронов не готов делать никаких прогнозов. Будут ли ограничения действовать до 15 января или их решат продлить, этого не знает никто. Но Миронов уверен, что театр - "не самая опасная зона", здесь делается все необходимое для безопасности и комфорта зрителей.

Но даже в таких непростых условиях артисты рады возможности выходить на сцену и играть для зрителей. "На Западе все театры закрыты. Мы, слава богу, как играли, так и играем. Мы ничего специально не изменяли", - отметил Миронов.

Напомним, что новые ограничения в Москве начали действовать с 13 ноября. До 15 января 2021 года максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25 процентов от вместимости зала.