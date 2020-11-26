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26.11.2020 14:30
Рубрика: Культура

Евгений Миронов: Мы снизили цены на билеты в Театре Наций

Текст: Наталья Лебедева
Театр Наций принял решение отменить все спектакли, билеты на которые продавались с учетом 50-процентной заполняемости зала. И теперь снова их продает, но уже учитывая, что в зрительном зале будут заняты лишь 25 процентов мест. Более того, по словам художественного руководителя театра Евгения Миронова, цены на билеты были снижены.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

"Это отработано. Вся информация есть на сайте. Когда ты покупаешь электронный билет, ты можешь его потом сдать. И сейчас вынужденно, еще раз повторю, мы отменяем спектакли, которые были с 50-процентной занятостью, и снова их продаем, теперь уже 25 процентов", - сказал Миронов в эфире телеканала "Россия 24".

Фото: Наташа Разина / Мариинский театр
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"И цены на билеты мы снизили, безусловно", - добавил он.

Пока Евгений Миронов не готов делать никаких прогнозов. Будут ли ограничения действовать до 15 января или их решат продлить, этого не знает никто. Но Миронов уверен, что театр - "не самая опасная зона", здесь делается все необходимое для безопасности и комфорта зрителей.

Но даже в таких непростых условиях артисты рады возможности выходить на сцену и играть для зрителей. "На Западе все театры закрыты. Мы, слава богу, как играли, так и играем. Мы ничего специально не изменяли", - отметил Миронов.

Напомним, что новые ограничения в Москве начали действовать с 13 ноября. До 15 января 2021 года максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25 процентов от вместимости зала.

Культура Театр Драматический театр

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