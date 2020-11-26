Евгений Водолазкин рассказал о своем новом романе "Оправдание острова"

В пятницу, 27 ноября, в книжных магазинах появится новый роман Евгения Водолазкина "Оправдание острова". О том, как он связан с "Лавром", почему Средневековье зачастую гуманнее современности, и как так вышло, что главным героям по 347 лет, накануне выхода новинки рассказал сам автор.

Все параллели со схожими названиями произведений мировой литературы читатель может смело отбросить: "Я человек островной, живу в Петербурге на Петроградском острове, дача у меня в поселке Белоостров...", с улыбкой объясняет на презентации писатель. Но шутки шутками, а нынешний остров у Евгения Водолазкина уже второй по счету: "Дом и остров, или Инструмент языка" - так называлось его эссе, вышедшее в 2014 году. Вот и новый роман поначалу должен был быть озаглавлен просто "Островом" - понятием метафизическим и глубоким.

- Но столько "островов", что становиться в очередь за Олдосом Хаксли или Мишелем Уэльбеком, не говоря уж о фильме "Остров" Павла Лунгина, не хочется, - говорит автор. И подчеркивает: название подбирали мучительно, всего перебрали около 50 вариантов. Книга могла называться "Теревинф" в честь священного библейского дерева, а вот издатель Елена Шубина (в "Редакции Елены Шубиной" и выходит роман) настойчиво предлагала лаконичное "Хронист".

Впрочем, и без подобных наводок читатель может догадаться, что главной темой нового произведения Евгения Водолазкина снова стало время. Точнее, его отсутствие. События разворачиваются на Острове, которого нет на карте, но существование его не вызывает сомнений. В "Оправдании острова" смешиваются две эпохи - Средневековье и современность. Перед нами сразу три плана повествования: официальная хроника событий, личные комментарии к ней двух очевидцев и история французского режиссера, который решил снять о них фильм. Еще бы, ведь возраст героев перевалил за 300 лет!

- Вы знаете, Средневековье - совсем не плохое время. Мы привыкли, что таким словом называют какое-то мракобесие. Но Средневековье допускало меньше жертв, чем допустил тот же ХХ век. Человек, как творение Божие, был неприкасаем, его нельзя было так просто убить, - рассказывает Евгений Водолазкин.

Писатель уверен - есть у Средневековья еще одно серьезное преимущество: объективность истории, божественный взгляд на нее сверху.

- История сейчас страдает так, как не страдала никогда прежде. Она становится частью политики, и этот взгляд со стороны определенной социальной группы - взгляд сбоку, который в отличие от взгляда сверху, никогда не может быть объективен.

При этом не стоит искать в изображаемом Острове черты России, Запада, Византии - это модель общеевропейской истории. И хоть история - одно из главных действующих лиц повествования, его жанр автор определил все же как "неисторический роман".

- Псевдоисторический предполагает некую подделку, а неисторический - это просто выход за пределы жанра, - рассуждает Евгений Водолазкин.

Таким же определением, кстати, был обозначен "Лавр". И некотором смысле "Оправдание острова" - продолжение мирового бестселлера. Только не по прямой, а вбок:

- Как когда от ствола начинает расти боковая ветвь, - поясняет писатель. - С одной стороны, я никогда не хотел создать "Лавр-2". Поэтому написан "Оправдание острова" совсем по-другому, но интонационно я пытался следовать текстам, которые изучал и читал 35 лет. В какой-то момент мне показалось, что окажись я в Древней Руси, я был бы неплохим летописцем. Захотелось проверить себя.

Кстати, верит ли сам Евгений Водолазкин в пророчества? Читатель встречался с ними в "Лавре", будут ссылки на них и в "Оправдании острова". Почему? Автор открывает тайну - для него они важны как фактор преодоления времени.

- Пророчества говорят о том, что времени нет. Все существует, а "уже" и "еще" - таких слов с точки зрения вечности нет. Пророчества - важный элемент христианской культуры, просто надо понимать, что не все они истинны.

"Оправдание острова" будет доступно читателям не только в бумажном виде - выйдет роман также в электронном и аудио-форматах. Тираж в "Редакции Елены Шубиной" обещают внушительный: "всем хватит", но по традиции уже готовятся к дополнительной печати - с романами Водолазкина иначе не бывает.

Прямая речь

Елена Шубина, издатель:

- Читая новый роман Евгения Водолазкина, я испытала несколько эмоций. Во-первых, удивление - опять он придумал что-то необычное. Конечно, удовольствие - сюжет затягивает как в воронку. В нем множество героев, событий, он очень живой, разнообразный, смешной местами. Что меня поразило - при многообразии персонажей одна из главных тем - тема хрониста. Когда все, что происходит, записывают разные люди со своей точки зрения. И тут поразительный момент переклички с современностью - как официальная хроника порой не совпадает с хроникой частной. Ну и конечно, подкупает абсолютно спокойное отношение к истории - все происходит так, как должно.