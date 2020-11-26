Европарламент принял резолюцию, призывающую к санкциям против Турции

Европарламент (ЕП) принял резолюцию, в которой призвал страны-члены ЕС ввести жесткие санкции в отношении Турции из-за ее поведения на Кипре. Голосование по документу прошло в рамках пленарной сессии ЕП в Брюсселе.

"Депутаты Европарламента призывают Евросовет сохранить единую позицию в отношении незаконных действий Турции и ввести в ответ жесткие санкции", - говорится в документе. Его поддержал 631 депутат, против высказались трое, 59 воздержались.

Парламентарии также подчеркнули, что решение Турции частично "открыть" бывший курортный район Фамагусты Варошу в оккупированной части Кипра подрывает перспективы всеобъемлющего решения кипрской проблемы. Депутаты призвали Анкару передать Варошу ее законным жителям под временное управление ООН в соответствии с резолюцией 550 (1984) Совета Безопасности ООН и "воздержаться от любых действий, которые изменяют демографический баланс на острове посредством политики незаконного расселения".

В резолюции также отмечается, что отношения между ЕС и Турцией достигли "исторического минимума" из-за действий Анкары в Средиземном море, Ливии, Сирии, а также "прямой поддержки Азербайджана в Нагорно-Карабахском конфликте". По мнению депутатов, Анкара все больше "дистанцируется от европейских ценностей и стандартов".

Напомним, что Вароша, известный как "город-призрак", был одним из самых процветающих курортов восточного Средиземноморья до 1974 года. Там отдыхали Элизабет Тейлор, Бриджит Бардо, Ричард Бартон и другие знаменитости. В районе было построено более сотни отелей, и часть из них до сих пор является собственностью граждан более чем двадцати стран мира. Однако после раскола Кипра на греческую и турецкую части и ввода турецких войск на Северный Кипр летом 1974 года проживавшим в Вароше грекам было предписано покинуть район в течение 24 часов, взяв только то, что можно унести с собой.