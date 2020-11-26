Федеральный закон от 23 ноября 2020 г. N 378-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части исключения указаний на минимальный размер оплаты труда"

Принят Государственной Думой 11 ноября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 18 ноября 2020 года

Статья 1

В пункте 3 статьи 33 Федерального закона от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4870; 1999, N 8, ст. 973; 2003, N 24, ст. 2248; 2006, N 45, ст. 4635; 2014, N 45, ст. 6154; 2020, N 29, ст. 4506) слова "в 100 тысяч раз установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда" заменить словами "10 миллионов рублей".

Статья 2

В абзаце пятом части первой статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 46, ст. 4532; 2005, N 1, ст. 20; N 30, ст. 3104; 2007, N 41, ст. 4845; 2009, N 7, ст. 771) слова "сто установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда" заменить словами "десять тысяч рублей".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 48, ст. 4746; 2010, N 27, ст. 3436; 2013, N 27, ст. 3480; N 52, ст. 6961; 2015, N 29, ст. 4342; 2020, N 31, ст. 5053) следующие изменения:

1) в пункте 3 статьи 12:

а) в абзаце первом слова "пять тысяч минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на дату государственной регистрации государственного предприятия" заменить словами "пятьсот тысяч рублей";

б) в абзаце втором слова "одну тысячу минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на дату государственной регистрации муниципального предприятия" заменить словами "сто тысяч рублей";

2) абзац первый пункта 3 статьи 14 после слова "бухгалтерской" дополнить словом "(финансовой)";

3) подпункт 9 пункта 1 статьи 20 после слова "бухгалтерскую" дополнить словом "(финансовую)";

4) в статье 23:

а) в пункте 1 слово "является" заменить словом "считается", после слова "имущества," дополнить словами "цена или балансовая", слова "унитарного предприятия или более чем в 50 тысяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда" заменить словами "государственного или муниципального предприятия либо балансовой стоимости активов казенного предприятия, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с уставным фондом государственного или муниципального предприятия (балансовой стоимостью активов казенного предприятия) сопоставляется наибольшая из двух величин: цена отчуждения указанного имущества или его балансовая стоимость. В случае приобретения унитарным предприятием имущества с уставным фондом государственного или муниципального предприятия (балансовой стоимостью активов казенного предприятия) сопоставляется цена приобретения указанного имущества.";

5) в статье 26:

а) пункт 1 после слова "Бухгалтерская" дополнить словом "(финансовая)";

б) пункт 3 после слова "бухгалтерскую" дополнить словом "(финансовую)".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 10 января 2003 года N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 170; N 28, ст. 2891; 2007, N 46, ст. 5554; 2008, N 30, ст. 3616; 2012, N 25, ст. 3268; 2015, N 1, ст. 56; 2016, N 27, ст. 4160; 2017, N 30, ст. 4457; 2018, N 31, ст. 4842; N 32, ст. 5105) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"базовый размер исчисления сборов и штрафов - величина, в соответствии с которой рассчитываются сборы и штрафы для участников перевозочного процесса, равная 100 рублям.";

2) дополнить статьей 21 следующего содержания:

"Статья 21. Для исчисления сборов и штрафов в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, применяется базовый размер исчисления сборов и штрафов.";

3) в части семнадцатой статьи 11:

а) в абзаце втором слова "размера минимального размера оплаты труда" заменить словами "базового размера исчисления сборов и штрафов";

б) абзац третий изложить в следующей редакции:

"0,1 базового размера исчисления сборов и штрафов за каждый контейнер массой брутто до 5 тонн включительно, 0,3 базового размера исчисления сборов и штрафов за каждый контейнер массой брутто от 5 до 10 тонн включительно, базового размера исчисления сборов и штрафов за каждый контейнер массой брутто свыше 10 тонн - для грузов, перевозки которых установлены в контейнерах.";

4) в части первой статьи 47 слова "размере минимального размера оплаты труда" заменить словами "базовом размере исчисления сборов и штрафов";

5) в статье 94:

а) в части третьей:

в абзаце втором слова "размера минимального размера оплаты труда" заменить словами "базового размера исчисления сборов и штрафов";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"в отношении грузов, перевозка которых установлена в контейнерах, - 0,5 базового размера исчисления сборов и штрафов за каждый контейнер массой брутто до 5 тонн включительно, базового размера исчисления сборов и штрафов за каждый контейнер массой брутто от 5 до 10 тонн включительно, двукратного базового размера исчисления сборов и штрафов за каждый контейнер массой брутто свыше 10 тонн.";

б) в части пятой слова "размера минимального размера оплаты труда" заменить словами "базового размера исчисления сборов и штрафов";

в) в части восьмой:

в абзаце втором слова "размера минимального размера оплаты труда" заменить словами "базового размера исчисления сборов и штрафов";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"в отношении грузов, перевозка которых установлена в контейнерах, - 0,2 базового размера исчисления сборов и штрафов за каждый контейнер массой брутто до 5 тонн включительно, 0,4 базового размера исчисления сборов и штрафов за каждый контейнер массой брутто от 5 до 10 тонн включительно, базового размера исчисления сборов и штрафов за каждый контейнер массой брутто свыше 10 тонн. Указанный сбор не взимается в случаях, если перевозка грузов должна была осуществляться в вагонах, контейнерах, не принадлежащих перевозчику.";

6) в статье 100:

а) в части первой слова "размера минимального размера оплаты труда" заменить словами "базового размера исчисления сборов и штрафов";

б) в части второй слова "размера минимального размера оплаты труда" заменить словами "базового размера исчисления сборов и штрафов";

7) в статье 101:

а) в абзаце втором слова "размера минимального размера оплаты труда" заменить словами "базового размера исчисления сборов и штрафов";

б) в абзаце третьем слова "размера минимального размера оплаты труда" заменить словами "базового размера исчисления сборов и штрафов";

в) в абзаце четвертом слова "размера минимального размера оплаты труда" заменить словами "базового размера исчисления сборов и штрафов";

8) в части второй статьи 103 слова "размеров минимального размера оплаты труда" заменить словами "базовых размеров исчисления сборов и штрафов".

Статья 5

В абзаце втором пункта 7 статьи 4 Федерального закона от 27 февраля 2003 года N 29-ФЗ "Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 9, ст. 805) слова "более чем в пятьдесят тысяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда" заменить словами "превышает пять миллионов рублей".

Президент Российской Федерации В. Путин