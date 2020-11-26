Газопровод преобразит облик Красноярска

Магистральный газопровод "Сила Сибири-2" может пройти примерно в пятидесяти километрах от Красноярска, что делает перспективы газификации краевой столицы реальными - заявил губернатор Красноярского края Александр Усс. Примерные сроки строительства - 5-7 лет. "По предварительной трассировке, газопровод будет строиться через всю территорию края с запада на восток и пройдет севернее Красноярска, в Сухобузимском районе. Это делает планы газификации абсолютно выполнимыми и, что немаловажно, будет способствовать оптимизации цены газа для конечных потребителей. Если все пойдет по хорошему сценарию, то перспективы газификации - 2025 - 2027 годы", - заявил Усс. Эту информацию губернатор озвучил на заседании совета по вопросам газификации регионов России в Совете Федерации, посвященном газификации субъектов РФ. Ожидается, что газификация придаст мощный импульс социально-экономическому развитию региона и радикально улучшит экологическую ситуацию.

Напомним, весной президент России Владимир Путин поручил ПАО "Газпром" перейти к начальной стадии реализации проекта "Сила Сибири-2". Строительство газопровода позволит обеспечить потребности в газе регионов Восточной Сибири. Как уточняет пресс-служба правительства Красноярского края, на протяжении нескольких лет правительством региона совместно с Минэнерго России и Газпромом ведется активная работа в этом направлении. В мае 2020 года началась актуализация генеральной схемы газоснабжения и газификации края. Предполагается, что в зоне действия магистральной инфраструктуры будут находиться 11 городов и 16 муниципальных районов края с общей численностью населения более двух миллионов человек. Завершить работу по актуализации схемы планируется в первом квартале 2021 года.

В настоящее время в Красноярском крае природный газ используется для энергоснабжения Норильского промышленного района, в остальных территориях региона используется уголь. Уровень газификации сжиженным углеводородным газом составляет не более 15%.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов пояснил, что создание газовой "дорожной карты" для России требует увязки со множеством документов. Понадобятся изменения в Градостроительный, Лесной и Земельный кодексы. Требуется также определить источник финансирования. "В первую очередь, предполагается законодательно определить единого регионального оператора, под руководством которого будет осуществляться реализация мероприятий по газификации и строительству межпоселковых, внутрипоселковых газопроводов непосредственно до границ участков граждан. Во-вторых, необходимо обеспечить полное вовлечение "Газпрома" и единых региональных операторов в разработку региональных программ газификации. Региональные программы газификации в обязательном порядке должны учитываться при принятии регуляторами тарифных решений. Важно обеспечить высокое качество их подготовки", - подчеркнул министр.

Подключение Красноярска к магистральному газу поможет решить множество проблем, не только связанных с развитием города, но и значительно улучшить экологическую обстановку. Это достижимо не только за счет перехода на газовое отопление частного сектора в Красноярске и других территориях края, но и перевода транспорта на газомоторное топливо.

Вот что говорит по этому поводу директор Института экологии и географии СФУ Руслан Шарафутдинов:

"Получение газа для крупных городов запускает множество процессов. Заход газа интересен с точки зрения появления автономных теплогенерирующих и электрогенерирующих установок, которые позволяют на небольшом расстоянии от Красноярска строить новые микрорайоны. Котловинное расположение города является основой появления негативных проблем с точки зрения экологии. В зимнее время рельеф и господство сибирского антициклона являются ключевыми для появления этих неблагоприятных явлений. Когда в центре города находится миллион человек, 430 тысяч автомобилей, больше тысячи мелких предприятий, 14 тысяч домов и несколько крупных предприятий, надеяться на то, что мы сильно изменим ситуацию в короткое время, наверное, нельзя. Понятно, если мы новый микрорайон создаем в достаточном удалении от Красноярска, сразу сталкиваемся с необходимостью автономного обеспечения электричеством, теплом. И как раз газовая составляющая помогает эту проблему решить. Упомянутые генерирующие установки- компактные, относительно чистые, они производят меньшее количество выбросов. Это было бы хорошим аспектом, который позволит городу развиваться в заданном направлении. Это то, что и называется современной урбанистикой".