Газпром назвал уровень газификации на начало 2021 года

Уровень газификации России на начало 2021 года составит 71,4%. За пять лет с 2016 года показатель вырастет на 5,2% с 66,2%, а темп прироста газификации сельской местности в 2,6 раза превысит аналогичный показатель в городах. Об этом сообщается на сайте "Газпрома".

Так же в релизе компании говорится, что к 2026 году при условии строгого выполнения программ, уровень газификации страны увеличится до 74,7%. В 35 регионах будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация.

К 2020 году уровень газификации составлял 70,1%. Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, к 2030 году его планируется довести до 83% и сделать это нужно без привлечения средств граждан. Оставшиеся 17% домохозяйств, которые невозможно подключить к газовой трубе, получат тот же набор бытовых услуг, но за счет других видов топлива. Каждый регион должен определиться, за счет какого ресурса это будет сделано.

По предварительным расчетам "Газпрома", для выполнения программы газификации потребуется порядка 1,915 трлн рублей. Ранее, замминистра энергетики Павел Сорокин говорил, что дополнительными источниками финансирования газификации могут стать льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для "Газпрома" или сокращение дивидендов компании. Последнюю возможность отвергли в самом "Газпроме", а в отношении первой возникают сомнения, поскольку это будет дополнительная нагрузка на федеральный бюджет, чего сейчас всеми силами старается избежать Минфин.

Суммарный объем инвестиций "Газпрома" в газификацию в 2005-2019 годах составил 395,62 млрд рублей. С этого года затраты могут возрасти в несколько раз. На компанию может быть возложена обязанность подведения газовой инфраструктуры до конечных потребителей - подключение "последней мили", в том числе к жилым домам. Ранее эти работы производились силами регионов. Планируется, что в 2021-2025 годах компания отправит на газификацию 526 млрд рублей.