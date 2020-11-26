Германия продлит коронавирусные ограничения до конца года

Частичный карантин из-за коронавируса, действовавший на территории Германии с начала ноября, будет продлен до конца года, передает ТАСС. Это решение было принято по итогам переговоров канцлера Ангелы Меркель с главами федеральных земель.

"Меры, принятые 28 октября, продолжают действовать. Пока до 20 декабря", - подтвердила она.

Напомним, что согласно принятым ограничениям, в стране до конца года будут закрыты фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы, рестораны, бары и другие гастрономические заведения. Блюда и напитки разрешено продавать только навынос.

Небольшие послабления планируются только на рождественские праздники.