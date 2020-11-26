Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
26.11.2020,  
14:07
Текст:  Алексей Моисеев

Фото: гибрид танка Т-55 и бронетранспортера БТР-60ПБ воевал в Ливии

Во многих странах мира существовали проекты по переделке снимаемых с вооружения танков в тяжелые бронетранспортеры.

Однако только в Израиле трофейные Т-54, Т-55 и "Центурионы" превратились в хорошо защищенные бронемашины "Ахзарит" и "Пума", которые в реальной боевой обстановке много раз спасали жизни военнослужащих.

Любопытно, что созданием подобной техники занимались и представители противоборствующих ливийских группировок. Этому способствовало большое количество брошенных старых танков, инженерных машин на их базе, а также БТР-60ПБ.

Например, на днях в Сети напомнили о существовании гибрида, при создании которого использовали корпуса от "пятьдесят пятого" и "шестидесятого". На крыше сохранилась башня с 14,5-мм КПВТ и 7,62-мм ПКТ.

Ходовая часть была усилена бортовыми экранами, которые быстро потеряли во время вооруженных стычек в городских условиях.

Большим недостатком этого образца считалась слабая противопульная бронезащита верхней части корпуса. Умельцы, почему-то не додумались усилить ее, установив хотя бы противокумулятивные экраны.

Фото: youtube.com
Т-72 и БМП-1 замечены в одном строю с М113 и М1А1М Abrams в Ираке

В других вариантах с защитой поступили более основательно, в ход пошли уже специально изготовленные бронированные рубки, а огневую мощь попытались усилить вооружением от БМП-1.

Также известна основательно переделанная МТ-ЛБу, на которую водрузили спаренную румынскую 30-мм автоматическую зенитную пушку A-436M.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: USGS Bee Inventory and Monitoring Lab/Wikimedia.org
Шмели помогут дронам проходить в щели 10:38
"Адские молотилки" и "Рогатки" замечены на учениях ПВО армии Ирака 18.11.2020
Редкая самодвижущаяся гаубица замечена у войск Хафтара в Ливии 18.11.2020
бронетехника
Фото: Ростех
"Летающая" САУ "Лотос" успешно прошла испытания 25.11.2020
Парки ВДВ пополнили новые боевые машины 25.11.2020
Видео: танк Израиля опрокинулся на учениях 23.11.2020
Ливия
Новейшая реактивная установка из Сербии впервые замечена в Ливии 17.11.2020
Опубликовано видео боевого применения новейшей турецкой ЗСУ в Ливии 12.11.2020