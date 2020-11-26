25 ноября 2020 года от последствий коронавирусной инфекции скончался выдающийся подводник, Герой Российской Федерации вице-адмирал Алексей Витальевич Буриличев. Он возглавлял Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ) - одно из самых секретных подразделений министерства обороны.

Об отряде космонавтов знают все. А то, что в нашей стране еще в 1976 году был создан отряд акванавтов, - немногие. С одной стороны, это объяснимо, но с другой - обидно, что о настоящих героях морских глубин не известно почти ничего. Во всяком случае, что уже не секрет, их готовили к работе в легком водолазном снаряжении на глубинах в сотни метров - не для всех подводных лодок доступных, кстати сказать. Для этого они испытывали на себе различные газовые смеси для дыхания на запредельных глубинах и даже жидкости. Именно наши боевые пловцы первыми в мире научились дышать под водой, можно сказать, водой.

К своему излету СССР имел лучшую в мире школу глубоководных исследований. Увы, слишком засекреченную. И ее фактическую гибель в 1990-е никто в обществе не заметил. От окончательного уничтожения советские наработки спас именно Алексей Витальевич Буриличев. В октябре 2005 года он стал начальником Главного управления глубоководных исследований Минобороны Российской Федерации, основной исследовательский центр которого находится в Санкт-Петербурге. В декабре 2006 года А.В. Буриличеву присвоили воинское звание вице-адмирала.

Родился будущий подводник и Герой России 13 августа 1958 года в Ленинграде. В 1980 году с отличием окончил Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе. Проходил службу на лучших атомных субмаринах Северного флота. Указом президента РФ от 23 июля 1996 года "за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания в условиях, сопряженных с риском для жизни", капитану 1 ранга Алексею Витальевичу Буриличеву было присвоено звание Героя Российской Федерации.